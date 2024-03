Il tour della Giunta regionale: "Rimborsi da accelerare. E i beni mobili vanno inseriti"

Ravenna, ieri, è stata la prima tappa del tour che la Giunta regionale, guidata dal presidente Stefano Bonaccini, sta effettuando in questi giorni sui territori alluvionati. Oggi sarà a Forlì e il 19 nella Città metropolitana di Bologna. All’incontro, in Provincia, hanno partecipato il presidente Michele de Pascale, sindaci e amministratori, rappresentanti delle parti sociali, delle imprese e delle realtà associative. "Abbiamo condiviso le proposte di modifica che abbiamo consegnato al commissario Figliuolo – ha spiegato Bonaccini a fine incontro – che il 22 sarà a Bologna per il Patto per il lavoro e per il Clima. A partire dalla semplificazione delle norme per velocizzare le procedure di richiesta dei rimborsi". Il presidente della Regione ha poi ricordato che manca il personale. "Mi auguro che a Roma – ha aggiunto – si rendano conto che lo scorrimento delle graduatorie non sta portando personale. Dei 216 tecnici attesi, ne è arrivata una quarantina. Soprattutto i Comuni più piccoli sono in difficoltà perché non hanno il personale tecnico amministrativo necessario".

Tra le richieste presentate c’è anche quella di inserire i beni mobili tra quelli rimborsabili. "Ad oggi – ha ricordato Bonaccini – anche se ci fossero le risorse, che per i privati sono un terzo, un quarto del totale, ma voglio sperare che arriveranno, se una persona all’interno della propria casa, ha perso tutto non può chiedere rimborso perché per i beni mobili non è previsto. E ancora gli strumenti urbanistici dovranno recepire le nuove carte che stiamo aggiornando insieme all’Autorità di bacino. Voglio quindi essere chiaro: non si costruisce il nuovo nelle aree allagate" (servizio più approfondito a pag. 21). Sono 84 gli interventi sul territorio ravennate, per 91 milioni di euro circa. Di questi sono già conclusi, o in corso, interventi per oltre 65 milioni. Sono 11 quelli in fase di avvio, in particolare sui fiumi Ronco, Montone, Savio, Lamone e Santerno, per un valore di quasi 7 milioni e mezzo. "Al momento – ha detto il presidente della Provincia, Michele de Pascale – il bilancio è molto negativo, le procedure di indennizzo sono di fatto bloccate, non c’è copertura per i beni mobili, né copertura finanziaria completa. Arriva grande preoccupazione da famiglie e imprese per i piani speciali. Serve la dimostrazione che qui si sta ricostruendo, ma anche e soprattutto che c’è una visione di prospettiva. Ci vuole concretezza, il Governo dica alla Romagna qual è il piano strategico pluriennale per rendere questo territorio più sicuro. Abbiamo ormai rinunciato al fatto che ci si possa sedere tutti attorno a un tavolo: Governo, commissario enti locali. A un certo punto il Governo ha rifiutato il confronto ed è sparito, nostro unico interlocutore è rimasto il commissario Figliuolo.

Annamaria Corrado