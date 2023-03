Il traffico pesante è da regolamentare perché è pericoloso

Chi percorre con una certa frequenza il raccordo autostradale da Ravenna fino al casello di Cotignola avrà constatato diversi comportamenti degli utenti che andrebbero contrastati perché pericolosi. Partiamo dagli autotreni che a pieno carico viaggiano mediamente fra i 90 e i 100 kmh (limite di 80 kmh) e che, oltre a viaggiare incolonnati a distanza di pochi metri da chi li precede, spesso si sorpassano fra di loro e, visto che viaggiano praticamente alla stessa velocità, impiegano parecchi chilometri per completare il sorpasso; il 10 marzo un autotreno ha iniziato il sorpasso un km prima dell’area di servizio S.Eufemia e l’ha terminato poco prima dell’uscita di Bagnacavallo, senza che il sorpassato abbia favorito il sorpasso. Sarebbe pertanto quanto mai opportuno che venisse vietato il sorpasso fra autotreni visto che viaggiano tutti ben oltre i limiti.

Per quanto riguarda le auto, ci sono automobilisti che percorrono la tratta in questione a 7080 kmh (il limite è di 130 kmh) costituendo un pericolo per gli altri automobilisti e anche per gli autotreni che, ovviamente, li sorpassano. Non è obbligatorio che tutti gli automobilisti viaggino a 130 kmh, ma sarebbe bene fissare un limite minimo ad esempio 100 kmh. Credo che i Comuni di Ravenna, Bagnacavallo, Lugo e Cotignola, se condividono quanto sopra esposto, potrebbero intervenire sulla Società Autostrade per far adottare le modifiche proposte e, non sarebbe fuori luogo, un maggior controllo da parte della Polizia Stradale.. l problema costituito dai sorpassi ‘al rallentatore’ degli autotreni fra loro non è di poco conto in quanto nelle autostrade a due corsie di marcia di fatto bloccano la circolazione e a nulla vale la brevissima accensione a intermittenza degli abbaglianti da parte di chi è già in fase di sorpasso perchè, quando i camionisti decidono di effettuare il sorpasso, sfruttando il fatto che loro sono più grandi e pesanti di un’automobile.

Nelle autostrade a tre corsie di marcia, le prime due sono di fatto occupate dagli autotreni mentre al resto degli utenti viene lasciata solo la corsia di sorpasso.

Uno dei ‘governi Berlusconi’ provò a regolamentare la circolazione degli autotreni ma la categoria protestò bloccando di fatto la circolazione su strade e autostrade; se il medesimo fosse stato accompagnato da conseguenze serie e pesanti a carico dei camionisti, quali il ritiro della patente per anni e il sequestro dell’autotreno e del relativo carico, forse, la regolamentazione del traffico pesante sarebbe passata.

Eugenio Costa