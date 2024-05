Il traghetto elettrico. Un cambio di passo per il turismo: "I vecchi da sostituire"

Cambio di passo per l’attraversamento del Canale Candiano tra Marina di Ravenna e Porto Corsini. Sono stati reperiti i 5 milioni necessari per l’acquisto di un traghetto elettrico, suddivisi in questo modo: 3,5 milioni dalla Regione Emilia-Romagna, 800mila dal Ministero dei Trasporti, 500mila dal Comune di Ravenna attraverso le compensazioni di Snam per il rigassificatore di Punta Marina, 200mila da Start Romagna che gestisce il servizio e che per potenziarlo riceverà 150mila euro dalla Regione. Le specifiche tecniche del capitolato messo a punto da Start Romagna nel 2023 lo descrivono lungo 40 metri, di cui 30 di ponte, e largo 10 metri, capace di caricare 20/22 auto e 200 pedoni. A dare l’annuncio è Andrea Corsini, assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Turismo: "Da tempo vi era questa necessità di sostituire i vecchi traghetti con mezzi più moderni ed ecologici e siamo riusciti a finanziare l’acquisto del primo nell’assestamento di bilancio che approveremo a giugno. Riteniamo che il traghetto sul Candiano sia una componente importante del trasporto pubblico locale, tra l’altro è l’unico esistente a livello regionale con questa funzione. L’obiettivo, naturalmente, è quello di sostituirli entrambi".

Ufficializzate le risorse, Start Romagna potrà procedere con l’iter per l’acquisto, quindi gara d’appalto, progettazione e costruzione perché non si tratta di un mezzo prodotto in serie. Potrebbe entrare in funzione dal 2026, in contemporanea con il termine dei lavori alla nuova stazione marittima di Porto Corsini. I due traghetti ‘Baleno’ e ‘Azzurro’ che attualmente garantiscono l’attraversamento sono ‘anziani’, datati 1990 e 1996, e sono alimentati con motori diesel. La stima delle emissioni annuali di ciascuno conta 332.442 kg di anidride carbonica, 275,94 kg di ossido d’azoto, 26,28 kg di polveri sottili. Hanno dimensioni più piccole del nuovo acquisto: sono lunghi rispettivamente 24 e 29,5 metri e larghi 9 e 8,5 metri. Inizialmente l’idea era di procedere a un loro ammodernamento convertendoli a Gnl, ma questa ipotesi è stata esclusa a favore dell’acquisto di un nuovo mezzo.

"Il servizio di traghetto – afferma Corsini - ha un’importante funzione anche dal punto di vista turistico per i lidi nord ravennati". E, infatti, negli anni non sono mancate da parte loro le polemiche per i continui guasti ai mezzi. "Sarebbe ora che diventasse un servizio efficiente. I nostri eventi spostano tanta gente da Porto Corsini e Marina Romea, che si trova a dover fare i conti con un ‘disservizio’", dichiara Marino Moroni presidente della Pro Loco di Marina di Ravenna. Orio Rossi, che ha lo stesso incarico nella Pro Loco di Porto Corsini, torna a porre il problema dei tempi, che tra pause e attraversamento sono troppo lunghi, e delle tariffe ribadendo che "per i residenti e almeno per i pedoni e le biciclette dovrebbe essere gratuito".

Maria Vittoria Venturelli