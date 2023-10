Il traguardo di Marta Brunelli. Ieri ha festeggiato i 102 anni

Circondata dall’affetto dei suoi famigliari e del personale della Casa Famiglia Virginia di Lavezzola, struttura presso la quale da circa sei anni è ospite, ieri Marta Brunelli, da tutti conosciuta come Ines, ha festeggiato le 102 primavere. A porgerle gli auguri, anche a nome del sindaco Paola Pula e dell’amministrazione comunale di Conselice, è stato l’assessore ai Servizi sociali, Raffaella Gasparri, che le ha fatto visita consegnandole un omaggio floreale.

Nata a Piangipane il 4 ottobre 1921, per buona parte della sua vita Ines ha sempre lavorato nei campi assieme ai genitori ed ai fratelli. Trasferitasi a San Biagio di Argenta, dove risiedeva il suo futuro marito Angelo Tamburini, rimase presto vedova. Il suo compagno di vita, infatti, morì prematuramente in seguito ad un incidente stradale in cui rimase coinvolto anche il figlio, salvatosi miracolosamente. Prima di questa gravissima perdita Ines aveva gestito, sul ponte della Bastia (al confine tra la nostra provincia e quella di Ferrara), una piccola trattoria che la vedeva impegnata sia come cuoca che come cameriera, proponendo specialità della tradizione romagnola. Un’attività di cui l’ultracentenaria è orgogliosa e che le consente ancor oggi di rendersi utile all’interno della struttura che la ospita svolgendo, nonostante i suoi problemi alla vista e all’udito, diverse mansioni tra quella di piegare le tovaglie ed i panni nonché di asciugare piatti e posate. "Il segreto di tanta longevità? Poter contare – spiega – sull’affetto dei famigliari, stare in mezzo alla gente e vivere in compagnia. Qui a Casa Virginia mi trovo davvero bene, grazie anche all’affetto rivolto ai nonni e alla professionalità del personale".

Luigi Scardovi