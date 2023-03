Il trasloco della statua del marinaio "Sarà spostata entro l’anno"

La progettazione è ormai conclusa ed è in corso l’aggiornamento dei prezzi per procedere all’affidamento dell’incarico per la costruzione del basamento del Monumento ai Caduti del mare. Ciò significa che entro l’anno l’opera potrà essere spostata all’ingresso del Canale Candiano. L’importante aggiornamento è arrivato ieri, nel corso della seduta del Consiglio comunale.

A dare notizia degli importanti sviluppi, l’assessora al Porto, Annagiulia Randi, in risposta al consigliere Pd Gianmarco Buzzi, che chiedeva appunto aggiornamenti sul restauro e la ricollocazione dell’opera. Il ‘Monumento ai Caduti del mare fu eseguito dall’artista Giannantonio Bucci su commissione dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia venne inaugurato nel 1960 e fu donato al Comune di Ravenna. L’opera, posizionata lungo la sponda sinistra del Canale Candiano vicino al cimitero monumentale, attualmente si trova transennata a causa della caduta di lastre di pietra dal basamento. Da anni cittadini e associazioni ne chiedono il recupero e la ricollocazione. Il progetto di restauro a cura dell’Autorità di sistema portuale, sarà completato entro pochi mesi, quindi approvato dalla Giunta comunale e realizzato nel periodo immediatamente successivo. "Visti gli importi modesti dei lavori – ha detto Randi - i tempi di affidamento saranno rapidi non richiedendo procedure di gara particolarmente lunghe. La demolizione delle parti residue del vecchio basamento sarà a cura del Comune, con separato affidamento". Per concludere "auspichiamo che entro l’anno corrente, la statua potrà finalmente essere spostata e potrà quindi essere ammirata nella sua nuova collocazione all’ingresso del canale Candiano, alla radice del molo guardiano nord di Porto Corsini in adiacenza al Parco delle Dune di prossima realizzazione". A favore del restauro e della ricollocazione del monumento si sono espressi a più riprese il Propeller club, il Comitato welfare per la gente di mare, e l’Associazione Marinai d’Italia.

lo. tazz.