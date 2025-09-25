Il trasporto della CO2. Gasdotti, lavori nel 2027

Partiranno entro la fine del 2027 i lavori per la realizzazione dei gasdotti a terra, destinati a portare l’anidride carbonica dei poli industriali del ravennate e del ferrarese alla centrale Eni di Casal Borsetti e da lì stoccarla in Adriatico nella piattaforma dismessa Porto Corsini Ovest. Queste opere infrastrutturali per il trasporto della CO2 sono di competenza di Snam. L’iter amministrativo è articolato: dopo la terza consultazione pubblica conclusa il 19 settembre, si attende il parere della Commissione e poi il decreto di Valutazione di Impatto Ambientale. Solo dopo la VIA sarà possibile avviare la procedura per l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio delle condotte. I cantieri non apriranno prima del 2027 inoltrato.

Il progetto Ravenna CCS (Carbon Capture & Storage), nasce dall’alleanza tra Eni e Snam e prevede la cattura della CO2, il suo convogliamento in una rete di trasporto gestita da Snam e lo stoccaggio in giacimenti esausti di gas metano al largo della costa di proprietà di Eni. La prima fase riguarda la cattura di 25.000 tonnellate di anidride carbonica emesse dalla centrale Eni di Casal Borsetti. La capacità iniziale di stoccaggio della fase 2, quella aperta alle industrie, sarà di 4 milioni di tonnellate all’anno. Dal 2030 potrebbe arrivare a 16 milioni di tonnellate, sfruttando il potenziale dei giacimenti in Adriatico che in totale supera i 500 milioni di tonnellate di CO2, facendo di Ravenna il più grande hub del Mediterraneo e uno dei più importanti al mondo. L’iniziativa si inserisce nelle raccomandazioni della Commissione Europea, che invita gli Stati membri a includere la Ccus nei piani nazionali di energia e clima come unica soluzione per i settori "hard to abate", cioè quelli industriali più difficili da decarbonizzare. Mentre l’UE stenta a rivedere i propri piani per una decarbonizzazione economicamente sostenibile, l’Italia continua ad andare in una direzione compatibile con le esigenze delle imprese. Ravenna possiede i fattori per sviluppare un hub competitivo: giacimenti esausti da riconvertire, un forte tessuto industriale e manifatturiero che chiede soluzioni sostenibili, infrastrutture portuali e logistiche, competenze tecniche di eccellenza riconosciute.

Maria Vittoria Venturelli