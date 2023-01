Il trebbo delle donne Storie di vita in poesia

Domani, all’interno della mostra “Fili e trame di vita”, organizzata da Ecomuseo del Sale e del Mare, verrà rivissuto un trebbo tutto al femminile. In epoche passate il trebbo, specie nelle campagne, era la realizzazione di tante cose insieme: la possibilità di incontro, la socializzazione, la necessità di resistere ai freddi dell’inverno, stringendosi gli uni agli altri nel tepore delle stalle. Il trebbo e la veglia delle donne, sono state per secoli il momento utile per filare, sferruzzare, raccogliere il gomitolo e cominciare la narrazione della giornata trascorsa, dell’avvenimento dimenticato nella memoria, del racconto, la filastrocca, la poesia. Proveremo così a rivivere questo momento magico con le fantastiche donne che hanno messo in mostra i loro lavori. Non mancheranno veri e propri momenti di poesia, di scritti, di pagine di libri con il compito di unire il passato al presente e proiettarci magari verso il prossimo futuro, sempre unito dal sottile filo del gomitolo di lana. L’ingresso è gratuito e si terrà venerdì 6 alle 16 alla sala Rubicone di Cervia.

L’esposizione è aperta al pubblico fino all’8 gennaio, tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30 e durante i Festivi e prefestivi anche dalle 10.30 alle 12.30. La mostra è organizzata in collaborazione con il gruppo “Filati e risate”, Porta di Comunità Scambiamenti, Libera Università per Adulti Cervia.