Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
17 ago 2025
ANDREA COLOMBARI
Cronaca
Il trebbo diventa disegno

Opere in mostra alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo. Espongono cinque artisti

L’esposizione ’Il trebbo di disegno’ resterà aperta fino al 31 agosto

Fino al 31 agosto c’è la possibilità di visitare la mostra ’Il trebbo di disegno’, ospitata nella vetrina di Bottega Matteotti a Bagnacavallo. Le artiste e il curatore hanno infatti rinnovato le opere esposte, offrendo al pubblico nuovi spunti e suggestioni.

La mostra resta visibile, come detto, per un’altra quindicina di giorni.

Il “trebbo”, nella tradizione popolare, era un momento serale di incontro e condivisione, accompagnato da racconti e confidenze.

A Bagnacavallo, questo spirito rivive ogni settimana nello studio del pittore Andrea Tampieri, dove Marinella, Nicoletta, Loredana, Cinzia e Gianna si ritrovano per disegnare insieme, parlando della vita quotidiana, dei viaggi, degli affetti. Matite, pastelli, acquerelli e chine si intrecciano alle conversazioni, in un clima semplice e familiare.

Espongono: Marinella Balelli, Gianna Bolognesi, Nicoletta Gentili, Altemia Mazzotti, Cinzia Ossani.

La mostra fa parte del progetto “Bottega Matteotti: Arte in vetrina”, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri, artista e docente di discipline artistiche.

L’esposizione ’Il trebbo di diseno’ è promossa dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti, con il patrocinio del Comune.

La Bottega Matteotti si trova in via Matteotti 26, a Bagnacavallo.

Per informazioni contattare i seguenti recapiti: telefono

0545/60784 e sito internet www.bottegamatteotti.it

