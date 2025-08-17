Il trebbo diventa disegno

Fino al 31 agosto c’è la possibilità di visitare la mostra ’Il trebbo di disegno’, ospitata nella vetrina di Bottega Matteotti a Bagnacavallo. Le artiste e il curatore hanno infatti rinnovato le opere esposte, offrendo al pubblico nuovi spunti e suggestioni.

La mostra resta visibile, come detto, per un’altra quindicina di giorni.

Il “trebbo”, nella tradizione popolare, era un momento serale di incontro e condivisione, accompagnato da racconti e confidenze.

A Bagnacavallo, questo spirito rivive ogni settimana nello studio del pittore Andrea Tampieri, dove Marinella, Nicoletta, Loredana, Cinzia e Gianna si ritrovano per disegnare insieme, parlando della vita quotidiana, dei viaggi, degli affetti. Matite, pastelli, acquerelli e chine si intrecciano alle conversazioni, in un clima semplice e familiare.

Espongono: Marinella Balelli, Gianna Bolognesi, Nicoletta Gentili, Altemia Mazzotti, Cinzia Ossani.

La mostra fa parte del progetto “Bottega Matteotti: Arte in vetrina”, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri, artista e docente di discipline artistiche.

L’esposizione ’Il trebbo di diseno’ è promossa dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti, con il patrocinio del Comune.

La Bottega Matteotti si trova in via Matteotti 26, a Bagnacavallo.

Per informazioni contattare i seguenti recapiti: telefono

0545/60784 e sito internet www.bottegamatteotti.it