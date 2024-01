Il trenino di Natale tutto l’anno: "Sarebbe un collegamento tra parcheggi e centro storico"

Mantenere attivo tutto l’anno il Ravenna Express, un trenino che ha portato a spasso per il centro storico turisti e cittadini durante il periodo natalizio. La proposta arriva da Riccardo Ricci Petitoni di Confesercenti che pensa a un’alternativa valida per collegare i parcheggi al centro storico e per muoversi più comodamente. "Il trenino – spiega Ricci Petitoni – è sempre stata una tradizione natalizia ed era ormai assente da qualche anno. Non è più possibile percorrere le vie centralissime perché la circolazione dei pedoni è fortunatamente sempre più densa, per cui il percorso è un po’ più esterno, ma è stato apprezzato anche dai cittadini, che vi hanno colto, sebbene questa esperienza avesse altra natura, anche le potenzialità inespresse di una navetta che colleghi i parcheggi del centro storico e permetta di attraversare e muoversi con semplicità. Auspichiamo che l’Amministrazione valuti queste possibilità e permetta lo sviluppo di un progetto di trenino-navetta turistico al pari di altre realtà cittadine, su cui come associazione di categoria ci siamo spesi già da tempo".

Durante il periodo natalizio il trenino partiva da piazza Kennedy, a pochi metri dalla pista di ghiaccio ’Jfk on ice che rimarrà aperta fino a domenica per regaIare a tutti gli appassionati del pattinaggio su ghiaccio un ultimo scampolo di feste. Intanto per i gestori, della ditta Zannoni Chiara, che realizzano da oltre un lustro il progetto in collaborazione con Confesercenti e la compartecipazione del Comune, è tempo dei primi bilanci: "Possiamo dirci davvero soddisfatti della stagione, – assicura Chiara Zannoni, titolare della ditta – la frequentazione si è mantenuta non solo stabile ma è persino incrementata rispetto all’anno scorso, che tra l’altro è stato un anno particolare perché causa caro-bollette alcuni impianti nei centri più piccoli non furono installati. Dopo sette anni ormai vengono persone anche da fuori provincia, inoltre si è consolidato il rapporto con gli istituti scolastici del territorio, che frequentano sempre con piacere l’impianto, specialmente al mattino".