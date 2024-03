"Il treno da Milano fermi anche da noi"

Martedì scorso Federalberghi Ascom Cervia ha ospitato, presso la sala G. Batani, una riunione operativa avente come oggetto nuove ipotesi per rafforzare il collegamento ferroviario per il potenziamento della Costa. La richiesta di Federalberghi, coadiuvata dal presidente regionale Alessandro Giorgetti e condivisa con tutti i presidenti di Federalberghi Costa, sostanzialmente mira a riportare sulla tratta ferroviaria Ravenna- Rimini un treno diretto Milano-Lecce. La richiesta mira a questo risultato: almeno nel periodo estivo, almeno un paio di volte al giorno, almeno nel week end, uno dei tanti diretti che nascono a Milano con destinazione Lecce (e ritorno) giunto a Bologna anziché proseguire verso Forlì Cesena Rimini, sarebbe strategico potesse "sterzare" sulla tratta per Castel Bolognese quindi Ravenna e servire le località turistiche come Cervia, Cesenatico, Bellaria, Igea e poi proseguire verso Rimini e continuare il percorso solito.

Questa soluzione costituirebbe una valida alternativa al traffico automobilistico - specialmente in vista degli imminenti lavori relativi alla variante della A14 nel tratto bolognese, cantiere la cui durata è prevista in almeno 4 anni. "Siamo molto soddisfatti dell’incontro e dell’appoggio dimostrato dalla componente politica presente alla riunione (l’assessore regionale Corsini e il sindaco de Pascale tra questi, ndr), che vogliamo ringraziare per la sensibilità dimostrata verso questi territori – commenta Gianni Casadei Presidente di Federalberghi Cervia Milano Marittima –. Si tratta di una nuova opportunità offerta all’economia turistica della Riviera e di una risposta concreta al senso di scollegamento viario che le nostre località lamentano da tempo. È importante poter offrire al turista una comoda e sicura alternativa all’auto per raggiungere le località di villeggiatura".