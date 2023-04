Il treno di Dante parte solo da Firenze

Il treno di Dante per me, che sono appassionato di storia e letteratura e amo la natura è un’iniziativa molto bella. Così bella che, appena ho letto della ripartenza del treno in aprile in ogni fine settimana, ho pensato di prenotare un viaggio. Il problema è che lo storico treno parte da Firenze alle 8.50 e arriva a Ravenna alle 13.51, leggo "lungo un originale percorso che coniuga cultura, artigianato, enogastronomica tipica e slow tourism, con una sosta prolungata di 1 ora e mezza il sabato a Faenza e la domenica a Brisighella".

In pratica il treno di Dante che unisce Ravenna e Firenze in realtà parte solo da Firenze e un ravennate come me se volesse fare questo viaggio dovrebbe prima andare a Firenze con un treno normale, poi pernottare a Firenze in modo da essere nella città toscana alle 8 e a quel punto fare un viaggio verso Ravenna sul treno di Dante. Non lo farò. Ma credo sia un grande peccato non avere pensato anche ai ravennati e ai turisti che vengono a Ravenna e magari pernottano qui: un giorno della loro vacanza lo avrebbero potuto dedicare al viaggio dantesco e sarebbe stata una bella offerta in più della nostra città.

Caro Dante, il treno a te dedicato fa il tuo stesso viaggio, da Firenze a Ravenna ... anche per noi è precluso il viaggio (sul tuo treno) dalla città romagnola a quella toscana.

