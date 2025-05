Il tribunale invita la Cmc a dare pubblicità all’asta di giugno

La Cmc, Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna comunica che l’operazione straordinaria è in fase di attuazione conclusiva. A tal proposito, infatti, il colosso con sede in via Trieste dichiara che il Tribunale di Bologna, nell’ambito del procedimento instaurato dalla cooperativa al fine di ottenere l’autorizzazione alla cessione del proprio ramo aziendale (oggetto dell’operazione straordinaria), ha invitato la Cmc a pubblicare un bando di gara volto ad ottenere ulteriori offerte irrevocabili, migliorative rispetto a quella già acquisita dalla Cooperativa. Si sa che la Cmc è nel mirino delle Costruzioni Todini.

Il Tribunale di Bologna, inoltre, ha previsto che la gara competitiva, i cui dettagli sono rinvenibili al seguente link https://cmcgruppo.com/bandi/, avrà luogo il giorno 13 giugno 2025 alle ore 12. "Si precisa altresì – dichiara la Cmc in una nota – che le condizioni previste dal bando garantiscono, tra l’altro, la continuità produttiva di tutte le commesse della cooperativa, il mantenimento di tutti i rapporti di lavoro in essere con Cmc, la continuità del marchio aziendale. La cessione del ramo di Cmc e la conseguente finalizzazione dell’operazione straordinaria sono strumentali, oltre che alla salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali, al miglior soddisfacimento dei creditori".