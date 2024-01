Il Tricolore arriva alla Nasa per la missione spaziale Axiom 3

Il Tricolore arriva alla Nasa, dono di Lugo per la partenza della missione spaziale Axiom 3 con la partecipazione di GVM Care and Research. Ieri è partita da Cape Canaveral (Florida - USA) la missione spaziale Axiom 3, la prima missione spaziale commerciale composta da un equipaggio interamente europeo e diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). GVM Assistance, società di GVM Care and Research, specializzata in servizi innovativi di sanità digitale, parteciperà alla missione Ax-3 sviluppando un protocollo avanzato di monitoraggio dello stato di salute degli astronauti prima e dopo la missione.