Il Trio Fenice oggi in Sala Fellini. Al via i ’Concerti di primavera’

Il primo appuntamento con i tradizionali ’Concerti di primavera’ si terrà stasera alle 21 presso la Sala Fellini (Piazza S. Maria ad Nives 2). Il concerto vedrà esibirsi il Trio Fenice, in un programma che prevede il ’Trio in Do Maggiore Hob.XV/27’ di Haydn accostato al ’Trio Dumky’ di Dvorák, del periodo romantico. II Trio Fenice, costituitosi nel 2021, prende il nome dalla figura mitologica che, come la musica, resiste e rinasce come valore superiore e assoluto, luce vincente e permanente attraverso il tempo. Ha frequentato il corso Post-gradum di Musica da camera presso l’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Roma nella classe di Claudio Trovajoli, con cui prosegue la sua formazione, ed il corso di perfezionamento di Musica da camera con Pianoforte presso la Scuola di Musica di Fiesole con Bruno Canino, Alexander Lonquich e il Trio Gaspard. A ottobre 2022, il Trio è stato ammesso all’Accademia W. Stauffer di Cremona, dove segue regolarmente il corso di Artist Diploma nella classe del Quartetto di Cremona, frequentando masterclass e lezioni con personalità di fama internazionale.

Ingresso: 7 euro; ridotto 5. Gratuito per i soci dell’associazione ’Fattorini’. Info: 0546-605029, 388-1047968.