Il Trio Loxo’s per ’Rossini Open’. Fra note barocche e Nino Rota

Alle 16, nell’antica pieve di campanile di Santa Maria in Fabriago, secondo appuntamento del ’Rossini Open’ con il Trio Loxo’s, un ensemble che regala affascinanti sonorità con Gilda Gianolio all’arpa, Fulvio Fiorio al flauto e Michele Zaccarini al fagotto, proponendo musiche le più varie, dal barocco al contemporaneo. Il programma si aprirà proprio con il barocco per poi passare alle eleganti note di Nino Rota e dando infine spazio alla musica del ‘900. Il pubblico potrà quindi godere di un ascolto eclettico e ricco di emozioni. Dai virtuosismi della musica barocca, all’atmosfera serena e misteriosa della notte ricreata dalle melodie del tedesco Tim Jansa, fino agli esperimenti della compositrice americana Adrianne Albert. Concluderà il concerto ’Pastorales de Noël’ di André Jolivet, brano appartenente alle delicate sonorità del Novecento francese.

L’associazione Loxo’s è stata fondata nel 2021, opera in ambito culturale e sociale e ha come fine la divulgazione del ’bello’, in particolare tramite la musica affrontando generi, epoche storiche e forme d’arte diverse. Da qui il nome Loxo’s, dal greco ’obliquo’. Lo spirito guida dell’associazione è ̀quello dell’inclusività, coinvolgendo un pubblico sia di ’esperti’ che lavorano e o studiano nel settore artistico, sia di appassionati ma anche e soprattutto di persone che non sono vicine a questo mondo e vogliono esplorarlo e conoscerlo.

