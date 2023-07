Il trio Mariquita tra tango e folk Termina oggi ’Concerti in Villa’

Ultimo appuntamento per i ‘Concerti in Villa’, la rassegna musicale nella cornice di Villa Verlicchi a Lavezzola. Stasera alle 21 ci sarà il trio Mariquita, tra classica, tango e folk. Le Mariquita nascono nel 2010 dall’unione di tre musiciste ad arco diplomate nei conservatori di Bologna e Ravenna. All’esperienza pluriennale in note orchestre classiche italiane, si aggiungono collaborazioni individuali di varia natura, in studio e dal vivo, oltre a partecipazioni in gruppi da camera e formazioni dai repertori più disparati, dal tango argentino alla musica classica, dal pop al folk. Questa eterogeneità di esperienze si riflette in un repertorio vasto, che abbraccia indistintamente musica classica, leggera, colonne sonore e tango, fino alla rilettura di brani pop e rock. L’ingresso è gratuito. Durante la serata saranno visitabili la mostra personale di Andy Nalloyd e la mostra ’Disegni condivisi’ di Mariano Bellarosa, curata da Lamberto Caravita.