Il trionfo del rione Rosso a Narni. Tra la solidarietà per l’alluvione

Nei giorni scorsi si è svolta a Narni la prima edizione della gara sbandieratori e musici ’Jadis il Torneo bianco’, a cui hanno partecipato Volterra, Lanciano, Rione Rosso di Faenza e Narni. Da Faenza sono partiti in 75 tra atleti, dirigenti e tifosi. Nell’occasione i dirigenti del Rosso hanno incontrato le autorità cittadine e della Corsa all’Anello Narni ringraziandoli con doni in ceramica per la vicinanza durante l’alluvione. In seguito il Rosso ha sbaragliato il campo con la vittoria nel singolo con Raffaele Rampino Jr.

g.g.