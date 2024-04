Il trionfo del teatro al Rasi. Due eventi sul palco

Questo fine settimana due spettacoli in continuità al teatro Rasi. ’Speaking cables, dispositivo coreografico per voce, cavi e altoparlanti’ dell’artista sonora e musicista Agnese Banti in scena oggi, domani e domenica alle 19 mentre Pietro Babina porta sul palco ’Sole e Baleno (una favola anarchica)’ alle 21 oggi e domani e alle 15:30 domenica. Chi è in possesso del biglietto per ’Sole e Baleno’ potrà assistere a ’Speaking Cables’ con un biglietto ridotto a 9 euro: i posti sono limitati, con prenotazione obbligatoria.

Nel progetto ’Speaking Cables’ Banti porta in scena la propria voce per interrogarla come altro da sé, giocare ed entrarci in relazione, per scucire e ricucire lo spazio attraverso il suono spazializzato che si svela sulla scena. La ricerca compositiva, che si ispira a Samuel Beckett e a John Cage, alterna monologhi, cori, dialoghi e silenzi grazie a una coreografia che mostra gli altoparlanti non solo come dispositivi di diffusione sonora, ma anche come presenze con cui entrare in relazione. L’obiettivo del processo di ricerca è quello di creare un dispositivo aperto che, attraverso l’improvvisazione delle sue cellule compositive, permetta la creazione di una drammaturgia sempre diversa in relazione allo spazio scenico, acustico e al pubblico.

Lo spettacolo ’Sole e Baleno’, firmato dall’autore Pietro Babina e dal musicista Alberto Fiori, propone dialoghi, canzoni e musica elettronica che si dipanano in un racconto che riunisce le parabole di Giulietta e Romeo e Sacco e Vanzetti in un unico dramma, in cui agiscono i grandi motori della tragedia: amore e morte, potere e ingiustizia. Il racconto si ispira, in modo libero, ad una storia realmente accaduta in Italia negli anni Novanta del ‘900, quella di Sole e di Baleno, due giovani uniti da un amore assoluto – e dal loro idealismo – che si scontrano con un potere e una società che prima reprime e uccide, e solo in seguito riflette.

Il lavoro di Babina è caratterizzato da una ricerca attenta che indaga i linguaggi emergenti prodotti dalle nuove tecnologie in relazione alla drammaturgia e alla messa in scena. Nel suo percorso artistico, di oltre trent’anni, ha ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero.

Biglietti interi al costo di 18 €, ridotto 16 €, under 26 a 10 €.

Tutte le informazioni sui vantaggi e le promozioni attive sono pubblicate sul sito ravennateatro.com. La biglietteria è aperta a partire da un’ora prima di ogni evento per informazioni 0544-30227.