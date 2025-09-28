Il trionfo della musica. Festa fino all’alba e Lacrima Party. Sul palco i Foreign Air

Il Mei non poteva che festeggiare i suoi trent’anni all’insegna della musica senza fine. La giornata del 4 ottobre si concluderà con i live sui tre palchi del centro storico di Faenza, piazza del Popolo, piazza della Libertà e piazza Martiri della Libertà, con una grande esplosione di note che culminerà nella Notte Bianca del Mei. E per chi vorrà continuare, è in programma anche il Concerto all’Alba, alle 6 del mattino di domenica alla Fontana, con Rodolfo Santandrea. Sarà una notte di musica che coinvolgerà tutti i club, bar, ristoranti, circoli del centro storico.

Dalle 23 prenderà il via il Lacrima Party con Pulse, Al Moro Dj Set, Quinto Never Slip, Spider AI, DLF Montefiori. E ancora, al Giradischi Club dalle 2.30 in poi, ci sarà l’unico Aftershow del MEI. Ma non è finita, per la prima volta nella storia della manifestazione, farà la sua comparsa uno degli appuntamenti più amati della scena indie italiana: il Lacrima Party, la festa indie-triste d’Italia che ha fatto ballare e commuovere migliaia di fan in tutta la penisola. Sarà una serata che unisce lacrime e sorrisi, emozioni e leggerezza, trasformando la piazza in un dancefloor collettivo dove cantare a squarciagola e ballare fino a notte fonda.

Durante l’aftershow verranno messi i dischi degli artisti che hanno segnato la nuova scena indie-pop italiana: Ariete, Bresh, Brunori Sas, Calcutta, Canova, Carl Brave, Cosmo, Fulminacci, Frah Quintale, Franco126, La Sad, Lucio Corsi, Mecna, Naska, Olly, Pinguini Tattici Nucleari, Pop X, Psicologi, Serena Brancale, The Giornalisti, Willie Peyote e tanti altri. Un viaggio collettivo tra brani iconici, hit generazionali e nuove sonorità, perfetto per chi ama piangere e ballare nello stesso momento. Nato come format itinerante, Lacrima Party è diventato negli anni un vero fenomeno culturale, capace di raccontare l’anima fragile ma anche festosa della generazione indie italiana. Il concept è semplice e irresistibile: piangere e ballare insieme, lasciandosi trasportare dalla musica che ha fatto da colonna sonora agli ultimi dieci anni di vita e sentimenti condivisi.

La Notte bianca e il Lacrima Party arriveranno al termine di una serata di musica dal vivo su tutti i palchi del Mei. Su quello centrale si esibiranno i Foreign Air, in Italia per la prima volta, con il loro progetto electro-indie della costa orientale degli USA. Si tratta di un duo enigmatico con un talento nel creare paesaggi sonori che abbracciano le necessità invisibili della vita. Composto da Jesse Clasen e Jacob Michael, Foreign Air è emerso sulla scena con il singolo ‘Free Animal’. Conosciuti per i loro inni alt-electronic oscuri e coinvolgenti, i Foreign Air hanno superato i 200 milioni di streaming su Spotify e Apple Music. Hanno inoltre partecipato a tour insieme ad artisti di rilievo come Phantogram, Bishop Brigss e Anna Shoemake e altri ancora.

Durante la serata si esibiranno le finaliste di Onda Rosa Indipendente, Anna Tagliabue e Pellegatta, insieme ad altre artiste. Onda Rosa Indipendente è organizzato dall’Associazione Rumore di Fondo.