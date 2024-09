Il Trofeo Bandini 2025 a Oscar Piastri

Nel corso della settimana del Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, gli organizzatori del Trofeo Lorenzo Bandini, manifestazione dedicata al pilota della Scuderia Ferrari, scomparso durante il Gran Premio di Montecarlo nel 1967, hanno ufficializzato alla squadra inglese della McLaren il nome del pilota al quale verrà consegnato il 32esimo Trofeo Bandini 2025.

La scelta è ricaduta su Oscar Piastri, pilota australiano del Team McLaren, quale pilota emergente del Circus, grande protagonista del Campionato di Formula 1 di quest’anno. "Oscar Piastri è un pilota emergente che è partito molto bene nel campionato 2024 – dice Francesco Asirelli, presidente dell’associazione Trofeo Lorenzo Bandini –, ci sembrava la persona giusta a cui consegnare il premio, anche perché la stessa McLaren, con il Team Principal italiano ingegner Stella, è una squadra molto forte quest’anno". Il presidente Francesco Assirelli, e il suo vice, Massimiliano Penazzi, hanno anticipato ieri il nome del pilota che verrà premiato del prestigioso riconoscimento, delineando le prime informazioni sulla cerimonia di consegna che si svolgerà a maggio 2025, nella settimana del GP dell’Emilia-Romagna, in programma sul circuito di Imola domenica 18 maggio 2025.

"Ricordo ancora l’emozione negli occhi del pilota George Russell all’ultimo Trofeo Lorenzo Bandini di maggio 2024 – dice il vicepresidente Massimiliano Penazzi – era emozionatissimo, come se avesse vinto un Gran Premio di Formula 1, che poi ha ottenuto in Austria un mese dopo". Si conferma quindi ancora una volta l’alone di fortuna che gira attorno al Trofeo Lorenzo Bandini, che ogni anno porta grandi vittorie ai giovani piloti emergenti premiati, tutti diventati campioni da record: tra gli altri Lewis Hamilton, futuro ferrarista, premiato nel 2010 e Max Verstappen, attuale campione del mondo, premiato nel 2016. Si è svolto ieri, durante la conferenza stampa, un collegamento video con il circuito di Singapore: in diretta il Direttore Generale Roberto Grilli della DZ Engineering di Forlì, azienda che illumina i circuiti di F1 di Singapore e di Las Vegas in notturna e il Direttore DZE Asia Marco Scaioli. Tra le personalità che verranno premiate nel corso della manifestazione vi saranno anche Mario Isola, team Manager Pirelli e il team di ingegneri italiani che lavorano nel Team McLaren. Altri riconoscimenti, i dettagli della location e delle manifestazioni che precederanno la cerimonia, saranno resi noti nei prossimi mesi.