Il turismo a giugno in negativo "Campagna promozionale scarsa"

Il calo delle presenze sulla costa, dopo che le immagini dell’alluvione hanno fatto il giro del mondo, preoccupa gli operatori. E di fronte ai dati e alle voci allarmate, il presidente di Confcommercio provincia di Ravenna Mauro Mambelli critica anche la campagna promozionale turistica lanciata il mese scorso dal Comune. "A luglio il turismo deve girare a pieno regime, non ci sono alternative – scrive Mambelli in una nota –: se così non è (o non sarà) allora vuol dire che qualcosa non ha funzionato per il verso giusto, come ad esempio la campagna promozionale turistica che è stata programmata sulle tv nazionali e radio: i risultati sono stati scarsi e di questo dobbiamo prenderne atto ed esserne consapevoli per non sbagliare anche il prossimo anno". La campagna in questione è ’#iovadoaRavenna’: "Intorno a questo messaggio – si leggeva nella nota con cui il Comune ha annunciato la campagna, il 9 giugno scorso –, da qui alla fine di giugno, si articola la prima fase di una campagna di comunicazione multicanale" con "uno spot audiovisivo diffuso attraverso i canali social" e "una pianificazione televisiva nazionale su La 7, on air dal 19 giugno al 1° luglio" per "ottenere il coinvolgimento di influencer, opinion leader, cittadini e ’amici di Ravenna’".

Obiettivo non raggiunto secondo Mambelli, che scrive che i dati di giugno sono negativi e che gli operatori "rimangono non troppo ottimisti per i risultati di luglio, ancora in flessione. Meglio le prospettive per il mese di agosto dove le prenotazioni sembrano invece confermare una modesta risalita".

Mambelli prende a esempio Bologna, che "proprio oggi ha reso noti i dati turistici, addirittura superiori ai numeri del 2019" e con l’aeroporto Marconi che "ha messo a segno nuovi record di passeggeri a giugno". Per il presidente di Confcommercio occorre quindi "a questo punto interrogarci sulle nuove strategie turistiche da adottare, serve un cambio di passo, soprattutto sulla promozione nei mercati di riferimento, puntando decisamente sulle emozioni che la nostra terra può e sa trasmettere, sull’ospitalità e sui servizi che molti ci invidiano".