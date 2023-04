Il turismo di Pasqua "Si tende a restare più giorni del passato" Boom di gite scolastiche

I turisti sono tornati, come le gite scolastiche che non si vedevano da prima dello scoppio della pandemia. La città è piena e tra prenotazioni e richieste di informazioni tutto fa presagire che lo sarà ancora di più nei prossimi giorni, in particolare nel weekend lungo di Pasqua. Ravenna Incoming spiega che le richieste, cioè le persone che si sono rivolte all’ufficio IAT di piazza San Francesco, sono state oltre 5100 solo per il mese di marzo. Circa 1000 in più rispetto a marzo dell’anno scorso. Non solo, si tratta di richieste di informazioni, e il numero non corrisponde agli accessi all’ufficio, quindi se una famiglia di quattro persone si rivolge allo Iat, viene considerata come un unico contatto. I numeri dell’Ufficio informazioni turistiche trovano conferma nei dati delle strutture ricettive. "Siamo contenti – osserva Fabrizio Varani, direttore dell’Hotel Bisanzio – perché fatturati, ricavi, numeri sono di nuovo quelli del periodo prepandemia. Certo sono aumentate le spese, ma le prenotazioni stanno andando bene, e ad arrivare sono soprattutto turisti italiani".

Di richieste parla Consuelo Rossini, titolare dell’Oasis a Marina di Ravenna. "Molti chiamano per chiedere informazioni – spiega – poi aspettano gli ultimi giorni per essere sicuri che il tempo sia bello, quindi prenotano. A Pasqua è sempre stato così, soprattutto per chi sceglie sia la città d’arte che il mare. Insomma siamo tornati alla normalità".

Raffaele Calisesi, presidente di Federalberghi è fiducioso, anche se, dice, "non bisogna farsi ingannare perché la città è piena, è vero, ma ci sono soprattutto le scolaresche in gita, tornate dopo tre anni". Ci sono però anche tanti turisti, assicura. "Per quanto riguarda il weekend di Pasqua – continua – non ci sono problemi, nel senso che abbiamo ricevuto molte prenotazioni. Non è tutto esaurito a partire dall’inizio della settimana, ma il movimento sta aumentando. Molti aspettano questo fine settimana per decidere e infatti man mano che si va avanti aumenta la domanda. Confidiamo molto anche sui turisti tedeschi perché dovrebbero iniziare le loro vacanze domenica, quindi speriamo nel loro arrivo. Ancora non c’è moltissimo nella settimana successiva alla Pasqua, ma siamo fiduciosi".

Anche per Filippo Donati, titolare dell’hotel Diana, la situazione è positiva, le prenotazioni ci sono e aumentano anche i giorni di permanenza in città."‘Chi arriva – spiega – non vuole più visitare solo i monumenti Unesco, abbiamo ricevuto richieste per noleggiare biciclette per fare escursioni in pineta. La sensazione è che si tenda a rimanere più tempo rispetto a prima. Stiamo uscendo dal periodo difficile che abbiamo vissuto, con le gambe molli, ma ne stiamo uscendo. Inoltre Ravenna è stata inserita nel circuito che comprende anche Ferrara e Forlì, ed è positivo. È come se gli italiani, gran parte dei quali ha scelto di viaggiare in Italia, avessero voglia di scoprire di persona tutte quelle città che durante la pandemia hanno potuto vedere solo sullo schermo".

a.cor.