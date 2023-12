Il turismo e la sfida dei mercati esteri

Oggi alle 11, alla Sala Mosaico della Cna di Ravenna, in viale Randi 90, si terrà l’iniziativa dal titolo “La sfida dei mercati esteri per il turismo romagnolo”. Cna Turismo e Commercio Ravenna organizza questo incontro aperto a tutti per discutere di turismo estero, di partecipazione dei privati alla governance turistica e di strategie future. Il punto di partenza è quello di provare a rinnovare il prodotto turistico romagnolo per puntare ancora di più ai mercati esteri, vicini e lontani; i primi segnali – più evidenti nelle città d’arte e in collina – rispetto al prodotto balneare ci spingono a fare questa scelta con maggiore e forza e più investimenti, pubblici e privati. D’altra parte, è importante anche allargare la platea delle imprese turistiche, della ricettività alberghieraextralberghiera e dei servizi per consentire loro di essere protagonisti delle scelte di Visit Romagna.

Per Cna è importante potenziare le esperienze artigianali e di “benvivere” anche oltre la frontiera del termalismo, per consentire ad un nuovo turismo estero di scoprire l’arte, la cultura, il divertimento e lo “stile di vita” romagnolo; magari vivendo direttamente nuove “experience” che possono rappresentare un’offerta vincente ad una nuova domanda turistica.

Dopo l’introduzione del Responsabile di Cna Turismo e Commercio Ravenna e componente della Cabina di Regia di Visit Romagna, Nevio Salimbeni, interverranno i principali gestori delle politiche pubbliche della Regione e della destinazione, i direttori di Apt e Visit Romagna, Emanuele Burioni e Chiara Astolfi. Ci sarà anche spazio per un breve dibattito e interventi delle imprese presenti. Concluderà Laura Sillato, Presidente di Cna Turismo e Commercio Ravenna. Partecipazione gratuita; info e iscrizioni: www.ra.cna.iteventiturismo-romagnolo