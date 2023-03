Il turismo modifica la ristorazione "Si cerca la cultura anche nel piatto"

Massimiliano Gentile è il titolare del ristorante pizzeria Babaleus, in pieno centro.

Gentile, come è cambiato il modo di fare ristorazione a Ravenna negli ultimi dieci anni?

"Sono diversi la città, i turisti, e quindi anche il modo di fare ristorazione rispecchia questi cambiamenti".

In che senso è cambiato il turismo?

"Dieci anni fa arrivavano quasi esclusivamente turisti diretti a Mirabilandia, ed erano tutti italiani. Oggi ci sono anche tantissimi stranieri ed è un turismo colto, di chi viene qui per i monumenti, per le basiliche".

E che tipo di ristorazione chiede questo turismo?

"C’è un’attrazione maggiore per il cibo inteso come fatto culturale, legato al territorio. Da un lato la presenza turistica ha incentivato l’apertura di locali per la vendita veloce del cibo, dall’altro c’è un interesse forte per la qualità, per il cibo che racconta anche la storia dei luoghi. Le figure professionali si sono modificate, o almeno si fa molto per stare al passo".

In che senso stare al passo?

"Si cerca di essere sempre più professionali, è necessario conoscere le lingue, l’inglese in particolare. È molto apprezzata la cultura del cibo e dei vini, e si deve essere in grado di presentare i piatti che vengono proposti. Anche se tutto questo al momento è molto complicato perché è difficile trovare personale qualificato".

Anche le strutture si sono modificate per andare incontro ai nuovi gusti.

"C’è maggiore ricercatezza, i locali sono più curati, accoglienti perché i clienti amano le cose belle".

a.cor.