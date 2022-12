"Il turismo si sta riprendendo Ma l’inflazione pesa sulle casse"

Ancora pochi giorni e il 2022 si concluderà per dare spazio al nuovo anno. Nonostante il momento ancora difficile, la speranza di una ripresa non manca. Il primo cittadino di Cervia Massimo Medri racconta, nella tradizionale intervista di fine anno, come sono trascorsi questi 12 mesi con uno slancio ai prossimi in arrivo.

Medri, dopo due anni di pandemia, qual è il bilancio della stagione turistica 2022?

"Buono, i dati stanno tornando lentamente a quelli pre-pandemia. Abbiamo la consapevolezza che alcune aree soffrono di più in confronto ad altre, ma mediamente il bilancio è positivo. Le criticità possono essere individuate nella difficoltà di reperire personale per le imprese e in generale nell’aumento dei costi che hanno indotto molte attività a rivedere la propria organizzazione. Stiamo lavorando alla promozione turistica del prossimo anno, presto incontreremo nuovamente le associazioni di categoria con le quali siamo costantemente in contatto per un confronto positivo".

Le urgenze principali del 2022?

"Le urgenze sono state chiaramente legate alla Guerra in Ucraina e al conseguente aumento dei costi dell’energia che sta gravando pesantemente sui bilanci comunali, tanto da non garantire la chiusura del bilancio entro dicembre. Lo stesso esplodere dell’inflazione ci ha costretto a rivedere tutti i contratti in essere, compresi gli appalti dei lavori pubblici, e ci costringe a operare alcuni tagli sul bilancio di previsione del 2023".

Grandi aiuti in arrivo dal Pnrr

"Sì, siamo riusciti a intercettare come Comune e come Provincia numerosi contributi. La struttura tecnico e amministrativa che ringrazio è sotto una forte pressione per completare tutte le procedure e rispettare i tempi. Presto faremo un’iniziativa dove presenteremo tutto, progetto per progetto".

La prima azione da sindaco del 2023?

"Sarà approvare il bilancio di previsione per garantire piena funzionalità e tutti i servizi".

Nel quadro politico nazionale quanta attenzione serve o servirebbe verso le amministrazioni locali?

"I Comuni sono storicamente le colonne portanti dello Stato italiano. Da essi dipendono in larga parte l’erogazione dei servizi essenziali ai cittadini, a partire dalle fasce più deboli. Le ricchezze maggiori prodotte nel nostro Paese provengono dai territori: sarebbe necessaria una più equa distribuzione di queste risorse a favore delle popolazioni locali. Il Comune di Cervia garantisce tantissimi servizi nei confronti di famiglie, minori, anziani e persone in difficoltà e, come abbiamo fatto durante la pandemia, vogliamo mantenere inalterato e aumentare il livello di questi servizi. Anche nel 2023 ci sarà una quota a sostegno delle imprese e delle famiglie in difficoltà. Ci auguriamo che il Governo tenga conto di questo sforzo straordinario degli enti locali e lo riconosca nella finanziaria".

Quale augurio vuole fare ai suoi cittadini in vista del nuovo anno?

"I momenti difficili non sono terminati. Stiamo facendo tutti dei sacrifici sperando in periodi migliori. E l’augurio migliore è che si arrivi subito alla pace in Europa e in tante altre aree martoriate del mondo. Ci possiamo arrivare solo se tutti faremo la nostra parte, lasciando da parte le scie di odio e risentimento e facendo prevalere la solidarietà e il rispetto verso chi è anche diverso o diversa da noi. Forse in questo modo riusciremo maggiormente a comprendere ed apprezzare il valore dello stare insieme".

Ilaria Bedeschi