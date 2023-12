Il tutto esaurito a Capodanno è solo un ricordo

Proseguono giornate con clima mite e sole durante queste festività. A Cervia è previsto un ricco programma anche per la notte di Capodanno fino ad arrivare al 6 gennaio con il Tuffo della Befana a Tagliata, insieme ad altri appuntamenti su tutto il territorio, che chiuderanno questo lungo periodo di vacanza. Un momento dell’anno anche per una città balneare come Cervia la quale punta su promozione e presenze. Paola Brunelli, presidente Assohotel Confesercenti Cervia spiega: "Le richieste per l’ultima notte dell’anno sono leggermente aumentate ma siamo lontani dal pienone degli anni d’oro. È una fine anno sotto tono, fortemente influenzata dal prezzo, nonostante gli eventi e nonostante gli alberghi aperti siano pochi. Le famiglie sono in difficoltà. Essendo meno le persone in viaggio, le località montane hanno la meglio, nonostante si tratti di un genere di vacanza molto dispendioso. Purtroppo aprire le strutture per pochi giorni, non avendo più la garanzia del tutto esaurito, ha un costo che non tutti posso permettersi di sostenere. Aggiungo anche che trovare staff garantendo così poche giornate lavorative non è facile".

Insomma, pare che il bilancio sia in negativo per le strutture che hanno scelto di restare aperte e ‘sfidare’ un momento dell’anno meno propizio rispetto a quello estivo. Diverse, quindi, le ragioni che potrebbero servire a spiegare la mancanza di ‘sold out’ per le camere e poca gente a spasso per le vetrine. Nonostante due villaggi natalizi – uno in centro a Cervia e uno nel pieno centro di Milano Marittima – insieme a un calendario di eventi adatti ad ogni età l’obiettivo del tutto esaurito pare lontano. Gianni Casadei, presidente Federalberghi Ascom Cervia commenta così: "Meno del 10% delle strutture ricettive del territorio hanno risposta alla chiamata delle festività natalizie. Nonostante il numero di posti letto così ridotto manca ancora il tutto esaurito. Credo sia necessario iniziare da subito a domandarsi cosa sia possibile migliorare. Di sicuro non è un problema di investimenti visto che fra il Natale di Cervia e quello di Milano Marittima si sono investiti oltre 450 mila euro, cifra con la quale Rimini ha creato un calendario di eventi e concerti che hanno garantito lavoro a oltre 500 hotel aperti per le festività. Sono fortemente convinto che sia estremamente necessario trovare un motivo unico ed originale per fare visita a Cervia che non possono essere certo le piste del ghiaccio, ormai disponibili in ogni città o paesino. Siamo tutti d’accordo che occorra sostenere la destagionalizzazione, ma è anche vero che le risorse sono limitate e che sia necessaria una proporzione fra presenze attività aperte e entità degli investimenti".

Ilaria Bedeschi