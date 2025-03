Il vandalo ha ottant’anni. Durante la passeggiata strappava i manifesti

Cinquanta denunce sul tavolo della Polizia locale di Ravenna e decine di manifesti pubblicitari, da circa un anno puntualmente strappati in via Darsena. Gli agenti, diretti dal comandante Andrea Giacomini, l’altro giorno sono arrivati a identificare l’autore dei danneggiamenti che è stato denunciato. E grande è stata la sorpresa quando hanno scoperto che a strappare i poster a bordo strada, anche di grandi dimensioni, 6 metri per tre, era un pensionato ottantenne.

L’anziano da circa un anno usciva di casa per la passeggiata mattutina ma, anziché limitarsi a camminare per mantenersi in buona salute, si avventava sui manifesti pubblicitari e li strappava in parte o totalmente. Fatto sta che gli inserzionisti, vedendo i poster anche di 6 metri per tre strappati, facevano denuncia e acquisivano così il diritto di non pagare per i manifesti o di chiedere che fossero affissi di nuovo con relativo danno per Ravenna Entrate che gestisce quegli spazi. Si parla, in circa un anno di strappi illeciti, di un danno pari a diverse migliaia di euro. Così gli uomini della Polizia locale di Ravenna sono intervenuti per identificare il colpevole e, dopo aver effettuato alcuni appostamenti e aver visionato attentamente le telecamere presenti nella zona di via Darsena, hanno identificato il pensionato ottantenne. Che, tra l’altro, è stato immortalato venerdì scorso mentre strappava alcuni cartelloni pubblicitari. Per l’anziano è scattata la denuncia per danneggiamento e ora si valuterà la richiesta dei danni.

m.m.