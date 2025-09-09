Il vangelo di Cassandra. Riflessione sull’identità

Questa sera alle 21 alle Artificerie Almagià (via dell’Almagià, 2), il Festival di danza urbana Ammutinamenti di Ravenna ospita l’anteprima di ’Il vangelo di Cassandra - annunciazione di una genesi’, di e con Gemma Hansson Carbone, performer e regista teatrale italo-svedese. Con questo spettacolo Carbone prosegue il percorso di ricerca sull’opera dello scrittore greco Dimitris Dimitriadis, dopo più di quattro anni di lavoro in oltre nove paesi tra Europa e Asia su ’Muoio come un paese’, esplorando la forza della parola e della voce come strumenti di evocazione e invocazione, in un atto di profonda riflessione sulla nostra identità storica e politica. La profezia di Cassandra diventa annuncio: Cassandra non è più portavoce di un futuro inascoltato, ma voce e corpo di un presente radicalmente nuovo.

Questo ribaltamento è al cuore della creazione scenica de Il Vangelo di Cassandra, che si propone come esperienza immersiva dove la parola poetica e il movimento si fondono per esplorare temi universali, umani e politici, di trasformazione e desiderio. Delineando sequenze circolari alla ricerca di nuovi piani gravitazionali e antiche formule gestuali, Gloria Dorliguzzo e Gemma Hansson Carbone ricercano una fisicità che oscilla tra disequilibri e chiasmi, trasmettendo la tensione tra genesi e distruzione, tra eros e negazione, tra tempo passato e tempo presente. Lo spettacolo viene presentato a circa tre mesi dall’uscita della prima edizione italiana dei due testi ’Muoio come un paese’ e ’Il Vangelo di Cassandra’ di Dimitris Dimitriadis che Crocetti Editore ha pubblicato con la traduzione di Gilda Tentorio. Considerato tra gli autori greci contemporanei più importanti, Dimitris Dimitriadis sarà in Italia il prossimo mese (6 ottobre, Firenze, Feltrinelli Piazza della Repubblica; 9 ottobre, Milano, Olinda Teatro La cucina).

Info: 320/9552632