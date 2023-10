Il velox sulla Reale. Ogni 5 minuti una multa

Ogni cinque minuti, in media, un clic. E così in un mese i clic sono stati ben 8.504. Tante sono infatti le sanzioni rilevate nel primo mese di attività dal velox posizionato sulla Reale a Mezzano. Si tratta delle sanzioni rilevate tra il 13 settembre, giorno di attivazione, e il 12 ottobre. La media è di 283,5 al giorno, 11,8 all’ora. Il velox è stato posizionato alle porte del paese arrivando da Ravenna, dove il limite di velocità è 50 kmh. È inoltre in grado di sanzionare i veicoli in entrambi i sensi di marcia. C’è chi ha già ricevuto più sanzioni. "Ieri e oggi mi sono state recapitate due raccomandate per aver superato i limiti di velocità pari a 2.4 km – ci scrive un lettore – e non sarà l’ultima volta che mi contestano un’infrazione, visto che quella strada la percorro 34 volte al giorno per accompagnare i bambini a scuola e in palestra".

Va rilevato che, al di là della rabbia, nel trafficato tratto di Reale che attraversa Mezzano – oggetto da anni di petizioni e teatro di incidenti gravi – di gente che supera i limiti ce n’è tanta. "Quella è una zona estremamente pericolosa, dove nel tempo ci sono stati molti incidenti – dice il vicesindaco con delega alla Polizia locale Eugenio Fusignani – e lì siamo anche in prossimità di una scuola. Abbiamo la necessità di mettere in campo tutti gli accorgimenti per evitare il più possibile gli incidenti e attenuarne i danni. Gli introiti? Il mio auspicio è che diventino zero". Per quanto riguarda la sicurezza stradale, l’altro grosso tema è quella delle distrazioni al volante. "Vogliamo introdurre sempre di più l’uso di strumentazioni che vanno a rilevare anche i comportamenti sbagliati come l’uso del telefonino: esistono gli strumenti per farlo". Il riferimento è alle ’Truecam’, telecamere particolarmente sensibili che, montate sui veicoli della polizia locale, sono in grado di rilevare velocità, assenza di assicurazione e revisione e utilizzo del telefonino alla guida da parte del conducente.

Nel frattempo, tornando ai velox, da oggi è attivo anche il primo apparecchio fisso installato in città, ovvero quello di via Bellucci: il limite è di 50 kmh.

In caso di guida sopra i limiti di velocità, la multa è di 42 euro non oltre 10 kmh sopra al limite; 173 euro e 3 punti tra i 10 e i 40 kmh sopra al limite; 543 euro, 6 punti e sospensione della patente da 1 a 3 mesi tra i 40 e i 60 kmh sopra al limite; 845 euro, 10 punti e sospensione della patente da 6 a 12 mesi oltre i 60 chilometri orari.

Sara Servadei