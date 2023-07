Il Veneto secondo me A raccontarlo è Pennacchi

Saranno due giornate ricche di appuntamenti quelle di oggi e domani all’Arena delle balle di paglia, a Cotignola. Alle 17 laboratorio di Davide Ambrogio sul canto di tradizione orale italiano dal titolo ’Voci in ascolto’. Alle 19.30 al Teatro Serra di Savini ’La torre delle balle di paglia viola’, con musica e bevande a cura di Cotignola Invita. Alle 20.30 ’Piùme Swing’, con ’Cosa vuoi fare da grande?’ e ’Il circo’, uno spettacolo con Paola ’Li’ Vecchi e Fabio ’Fax’ Fenati del Teatro Appeso. Si tratta di un teatro-circo-poetico e musicale. Alle 21.30 sul palco centrale ’Pojana e i suoi fratelli’, di e con Andrea Pennacchi (foto), con musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato.

Il personaggio di Pojana è nato dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. È significativo e terribile che i veneti siano diventati, oggi, i cattivi: evasori, razzisti, ottusi. Di colpo. Da provinciali buoni, gran lavoratori che per miseria migravano a Roma, ad avidi padroncini. Un enigma, che si risolve in racconto e passa in rassegna maschere che sono specchio di una società intera. Alle 23 ’Lanterna della buonanotte’, racconti e gesti dalla lanterna. Poetica a cura di Elisa Branzanti e Laura Rambelli. Passiamo a domani: alle 19 all’Arena bambini – Il bosco di Eolo, laboratorio di pittura naturale. Alle 19.30 col Teatro Serra di Savini viaggio tra gli odori di cinquanta erbe aromatiche. Alle 20.30 al Teatro Serra di Savini Roberto Mercadini in ’Fuoco nero su fuoco bianco’. La tradizione ebraica descrive la Bibbia come “fuoco nero su fuoco bianco”.

A partire da questa definizione, Mercadini traccia un monologo tentacolare, un viaggio tra gli infiniti possibili. Il palco centrale ospita alle 21 concerto e spettacolo di Davide Ambrogio, canti e suoni dall’Aspromonte. A seguire, alle 22, ’Are you strong?’, concerto con Marco Zanotti e Jabel Kanuteh. Are you strong? è il nome di un gioco di carte popolare nell’Africa dell’ovest e, più nello specifico, della carta più importante del mazzo: l’asso. Ma soprattutto: è una domanda che ci poniamo (e che poniamo) nell’affrontare il nostro tempo.