Il Verde inizia la ricerca della dama

Il Rione Verde cerca la nuova dama a cavallo per il corteo storico del Palio 2023. Al via le iscrizioni alla selezione. Il Rone farà una selezione per la figura femminile che impersonerà ‘Madonna Rundanina’, cioè la Dama a cavallo della passeggiata storica del ‘Niballo - Palio di Faenza’, per il Rione di Porta Montanara. La scelta della ragazza, che dovrà rievocare la bellezza, la grazia e la leggiadria di "Madonna Rundanina", descritta dalla cronaca dei tempi come la bellissima rampolla della Famiglia dei Conti Rondanini di Via Pascoli. Le ragazze interessate ad indossare nel giorno del Palio del Niballo le splendide vesti di Madonna Rundanina sono invitate a iscriversi, presentandosi di persona al GreenTA Bar nella sede del Rione Verde in Via Cavour 37 lasciando il loro nominativo, oppure telefonando allo 3517865635, ma anche inviando una email a [email protected] Il termine per le iscrizioni è fissato per venerdì 31 marzo 2023.

Da ricordare che la ‘nuova’ Deputazione per il Niballo ha deciso di mettere in atto anche un’altra importante novità per il corteo storico 2023 che riguarderà proprio la migliore dama. A partire da quest’anno, il premio del Liocorno sarà dato alla migliore dama di uno dei cinque Rioni, e non più a scegliere fra tutte le figure femminili del Corteo storico come avveniva dal 2014. Tale cerimonia di premiazione, verrà d’ora in poi svolta in Piazza del Popolo con una breve cerimonia dopo l’arrivo del Corteo storico: in tal modo la dama premiata potrà sfilare lungo i corsi e fino allo Stadio esibendo il premio ricevuto con l’ausilio di un suo Palafreniere o altro Paggio. Da ricordare che lo scorso anno 2022, il premio in ceramica alla migliore figura femminile fu proprio attribuito alla dama del Rione Verde, Valentina Resta, "per la signorilita’ del comportamento a cavallo, l’armonia del volto e dell’acconciatura consone al rango rappresentato".

Gabriele Garavini