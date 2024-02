Il vero amico è come l’acqua che spegne il bruciore del cuore

Il 29 dicembre e il 3 gennaio si è tenuta al Cinema Senio di Casola Valsenio “Serata ‘900”, un evento che si svolge ogni anno dal 1999 per ricordare il XX secolo, basato su uno specifico argomento che varia di anno in anno; quest’anno la serata ha avuto come tema quello dell’amicizia e ha visto la partecipazione di molti casolani, giovani e meno giovani, che hanno raccontato appunto le loro amicizie. Anche noi alunni di seconda media siamo stati coinvolti, per parlare nello specifico dell’amicizia interculturale; all’intervista hanno partecipato: Doaa Rachyd, Beatrice Quarneti, Enea Hasa, Sadi Ndrecka, Federico Rinaldi Ceroni ed infine Pietro Sabioni, che sono stati intervistati all’interno della biblioteca comunale di Casola Valsenio da Paride Ridolfi ed Eolo Visani, mentre Luca Baldassarri faceva le riprese.

Da questa intervista è emerso che alcuni ragazzi provenienti da altri Paesi, una volta arrivati a Casola si sentivano esclusi e poco integrati e i loro compagni non li coinvolgevano nei giochi; ma, dopo un po’ di tempo, hanno iniziato a includerli e a farli partecipare alle loro attività e alle loro conversazioni. Inoltre hanno raccontato come si sono conosciuti, come si sono integrati con i loro coetanei, specificando quando e come è iniziata la loro amicizia e cosa trovano di interessante nelle rispettive culture.

Il video che è stato proiettato si intitolava “Scuola di amicizia”, per sottolineare proprio quanto siano importanti i legami che nascono a scuola.

Questa serata ha insegnato che l’amicizia è un sentimento molto importante, che si manifesta solo verso le persone a cui si vuole bene, che aiutano anche a integrarsi in situazioni a volte non facili. L’amico è una persona di fondamentale importanza per la nostra vita, perché permette di divertirci ma anche di sfogarci.

La frase "Se trovi un amico trovi un tesoro" è proprio vera: trovi un tesoro perché trovi una persona che stia al tuo fianco nel male e nel bene, a cui puoi confidarti senza paura di essere giudicato o escluso.

Un amico è una persona con cui riesci sempre a essere te stesso.

Il vero amico, come ha detto Doaa nell’intervista, è "come l’acqua che spegne il bruciore del cuore". Le amicizie possono iniziare nel modo sbagliato, ma poi si trasformano in rapporti fortissimi e indistruttibili che rimangono nel tempo.

Enea Hasa, Beatrice Quarneti, Doaa Rachyd, Federico Rinaldi Ceroni, Pietro Sabioni

Classe 2^ A

Scuola media ‘Oriani’

di Casola Valsenio

Professoressa Silvia Rossini