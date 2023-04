Il veterinario subito a processo "Vuole dimostrare la sua innocenza"

Chi si aspettava il suo arrivo - sostenitori o detrattori che fossero – è rimasto deluso. Il veterinario Mauro Guerra non c’era. È emerso che da tempo aveva chiesto di essere giudicato per immediato: subito a processo saltando l’udienza preliminare (la data dev’essere fissata). Tecnicamente dunque non c’è stato un rinvio a giudizio, hanno precisato i suoi difensori, ma è stato lui ad averlo chiesto. Questo il presupposto con cui sono partite ieri davanti al gup Corrado Schiaretti le udienze preliminari per gli altri sette indagati del fascicolo inizialmente aperto a carico di Guerra, 49enne di Sant’Antonio accusato di maltrattamento e uccisione di animali, detenzione illegale di farmaci, falsificazione di libretti sanitari, frode in commercio e reati tributari. La posizione dell’imputato l’hanno spiegata in una nota i suoi avvocati Claudio Maruzzi e Antonio Vincenzi: "Rinunciando all’udienza preliminare – si legge – abbiamo chiesto il processo pubblico davanti al tribunale dove siamo assolutamente fiduciosi di dimostrare la totale innocenza del nostro assistito nell’unica sede in cui potranno emergere le tante verità di questa inquietante vicenda".

Anche la Lav, costituitasi parte civile con diverse altre associazioni a tutela degli animali, ha affidato a una nota la sua richiesta per quanto riguarda il veterinario: "l’immediata radiazione dall’Ordine: le famiglie devono potersi fidare dei veterinari che scelgono". In particolare la Lav - presente in aula con Alessandra Ferrari, responsabile dell’area animali familiari, "per dare un segnale forte contro una condotta moralmente inaccettabile", ha fatto riferimento a "un elevato numero di animali maltrattati e uccisi senza motivo e con metodi cruenti". Nonostante ciò "negli ultimi due anni, l’imputato ha esercitato la professione veterinaria malgrado fosse indagato proprio per reati a danno degli animali". Per quanto riguarda gli altri sette accusati, in tre hanno deciso di discutere la richiesta di rinvio a giudizio: per loro se ne parlerà ad aprile (avvocati Francesco Furnari, Marco Magnani e Giuliano Lelli Mami). Due hanno scelto l’abbreviato secco (avvocato Carmelo Marcello) e gli ultimi due, l’abbreviato condizionato all’audizione di alcuni testimoni. Si tratta della direttrice della casa circondariale, la 58enne Carmela De Lorenzo, e del marito: entrambi difesi dall’avvocato Ermanno Cicognani (per loro se ne parlerà a luglio). L’indagine era scattata dopo la morte per eutanasia praticata il 19 agosto 2020 con il farmaco Tanax a Balto, anziano labrador della 58enne e del coniuge. Il 10 dicembre successivo, in un controllo all’ambulatorio del 49enne, gli inquirenti - coordinati dal pm Marilù Gattelli - avevano trovato in una scatola 615mila euro. E avevano puntato la loro attenzione anche su altro materiale di possibile valenza probatoria tra cui etichette ritenute false di fustelle per il vaccino anti-filaria.

Andrea Colombari