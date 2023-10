Il via libera. Su 1210 nuovi nati 77 avranno il cognome di entrambi i genitori

Sono settantasette i bambini ravennati ad avere ricevuto il cognome di entrambi i genitori dal giugno 2022 a oggi, da quando cioè la Corte Costituzionale ha reso il doppio cognome possibile sul territorio nazionale.

Con la sentenza dell’anno scorso la Consulta ha fatto sì che il doppio cognome sia quello che automaticamente viene attribuito all’anagrafe nel momento in cui si registra la nascita di un bambino: sta ai genitori scegliere quale dei due cognomi anteporre, o a quale dei due eventualmente rinunciare. Sui 1210 nuovi nati a Ravenna dal giugno 2022 a oggi settanta hanno avuto il cognome del padre seguito da quello della madre, sette il cognome della madre seguito da quello del padre (pratica comune in Brasile e negli altri territori che furono portoghesi).

La maggior parte dei genitori ha optato per il solo cognome del padre (è successo in 1126 casi), mentre sette hanno deciso per quello della madre. Già oggi, nel mondo, la maggior parte dei cognomi italiani sono in realtà doppi cognomi: le decine di milioni di latinoamericani di origine italiana hanno infatti già per legge il cognome di entrambi i genitori.

Una piccola rivoluzione, quella decisa dalla Corte costituzionale, che allinea l’Italia a gran parte delle altre nazioni di lingua neolatina, come quelle sudamericane e centramericane (senza dimenticare le Filippine), benché il doppio cognome sia ormai molto diffuso anche in Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti (paesi dove le donne hanno cominciato a conservare il proprio cognome dopo il matrimonio relativamente di recente: Hillary Clinton e le ex-prime ministre Theresa May ed Édith Cresson portano tutte il cognome del marito, ad esempio).

In passato, già illustri personaggi le cui vite si sono intersecate con quella di Ravenna avevano il doppio cognome: Lord Byron, infatti, portava sia il cognome del padre – Byron, appunto – che quello della madre, e cioè Gordon, il quale gli ricordava le origini scozzesi di cui andava particolarmente fiero.

Aveva preferito mantenere il solo cognome materno, anche dopo aver scoperto l’esistenza del padre, pure l’attrice Anna Magnani, i cui nonni erano originari di Ravenna. La Consulta, nel lasciare piena libertà ai coniugi di assegnare ai figli il cognome o il doppio cognome che preferiscono, ha posto alcuni paletti, e cioè quello per cui i fratelli, figli degli stessi genitori, debbano avere lo stesso cognome (in modo da non creare disparità all’interno del nucleo familiare), e quello secondo cui chi già oggi ha un doppio cognome possa scegliere di trasmetterne ai figli uno solo.

I giovanissimi ravennati che sono nati nel 2023 e hanno avuto due cognomi, insomma, potranno trasmetterne ai figli anche uno solo, eventualmente combinandolo con quello del futuro partner.