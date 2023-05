Il viaggio di Barbara Prezia "Pechino Express, scommessa vinta"

di Patrick Colgan

Ha viaggiato centinaia di chilometri su ogni mezzo possibile attraverso India, Malesia e Cambogia, chiesto ospitalità in case, templi, negozi. Ha dovuto mangiare prelibatezze come la tarantola fritta e il topo arrosto, si è fatta tatuare in un tempio ed è stata protagonista di un botta e risposta da scintille con l’olimpionica Federica Pellegrini. E alla fine la modella e cantautrice ravennate Barbara Prezia è arrivata terza nella finalissima di Pechino Express, il reality di viaggio di Sky al quale ha partecipato in coppia con l’amica e miss Italia Carolina Stramare nella squadra ’Le Mediterranee’. Davanti a loro ’Gli sposi novelli’ Federica Pellegrini e Matteo Giunta e i vincitori, ’Gli italoamericani’ Joe Bastianich e l’amico Andrea Belfiore.

Pechino Express è uno show Sky Original prodotto da Banijay Italia e condotto da Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca, si è concluso la scorsa settimana ma l’intera stagione ’La via delle Indie’ è sempre disponibile su Sky on demand.

Che esperienza è stata e come l’ha cambiata?

"È stata un’esperienza di una potenza incredibile. Partecipare mi è servito tantissimo, soprattutto per il fatto che anni fa ho passato momenti molto difficili, particolari, in cui mi sono vista cadere, ho sofferto tanto. Pensavo che un’esperienza così forte mi potesse ridare la voglia di essere quella potenza che un tempo, da bambina, pensavo di poter essere. È stata una scommessa con me stessa. Ho pensato che dovevo superare le mie paure, viaggiare senza un calmante nella borsa. E così ho fatto. Sono grata tantissimo a questa esperienza. Ho avuto la pelle forte quando pensavo di averla persa".

Qual è stata la prova più difficile, quella dei cibi?

"Confermo che la prova dei cibi strani (che la coppia ha dovuto ripetere due volte, ndr) è la più difficile, avevo paura anche solo di toccarli. Ho dovuto mangiare il serpente, la tarantola e il topo, l’ho fatto chiudendo gli occhi con la forza del coraggio".

Quanto conosceva Carolina prima di Pechino Express?

"La conoscevo da tre anni, eravamo amiche ma non siamo mai state così legate come potremmo esserlo adesso. Siamo state davvero ’nude’, moralmente e psicologicamente. Credo che ora mi conosca più di mia sorella".

Come è stato incontrare le persone di questi Paesi che vi hanno aiutato e aperto la porta di casa?

"Sono tre Paesi completamente diversi. Io vengo dall’Albania, un Paese con situazioni di grande povertà e mi sentivo preparata a cogliere il contrasto enorme, certe condizioni di vita. Ho scoperto un’India estremamente ospitale, mi sono rimasti impressi i bambini, ma anche la... bellezza umana. In Cambogia la popolazione ha sofferto molto, ma si percepiva la loro sensibilità, la loro generosità, il modo in cui ci lasciavano le porte aperte a ogni cosa: non posso dimenticarlo".

C’è stato un momento di scintille con Federica Pellegrini, che era concorrente con suo marito Matteo Giunta (ha detto a Barbara “stai attenta che ti accorcio di altri dieci centimetri" ndr). Vi siete chiarite?

"Ogni prova ci rendeva estremamente vulnerabili e potevano accadere incomprensioni. Alla festa di Pechino Express ci siamo ritrovati tutti quanti ,abbiamo parlato e chiarito ogni punto, è stata la rivincita più bella. A gioco finito si ritorna nella vita normale e c’è stima verso tutti. Devo ringraziare tutti i miei compagni di viaggio, anche che gli screzi sono stati un momento di crescita".

Lei ora vive a Milano, dove si è trasferita a 19 anni, che rapporto ha con Ravenna?

"Dico sempre che Ravenna è il mio nido d’amore, rappresenta gli affetti più cari, ci sono i miei genitori, mia sorella. Sono nata a Durazzo, ma cresciuta nel mare romagnolo, senza il mare non posso stare. Devo tornarci spesso, per rimanere legata ed esser sempre salvata da quel mare"

Finito Pechino Express a cosa sta lavorando?

"Mi voglio concentrare sulla musica. Vorrei far sentire i miei primi due pezzi a cui sto lavorando con amore e fatica".