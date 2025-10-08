Il viaggio di Nils Holgersson diventa uno spettacolo

Domenica prossima, alle ore 16, la rassegna ’Storie in musica a Classis’, nata dalla collaborazione fra La Corelli e Fondazione RavennAntica, prosegue con uno spettacolo che dà nuova vita al celebre romanzo ’Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson’, trasformandolo in un’esperienza artistica a 360 gradi che unisce musica, narrazione e illustrazioni realizzate dal vivo, e capace di coinvolgere il pubblico di ogni età.

Produzione originale La Corelli, la pièce è un omaggio all’opera della svedese Selma Lagerlof, prima donna a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura nel 1990.

La storia narrata è quella di Nils, un ragazzo pigro e disubbidiente che, per punizione, viene trasformato in uno gnomo. Inizia così per lui un viaggio straordinario sul dorso di un’oca selvatica, che lo porterà ad attraversare paesaggi meravigliosi, incontrare animali parlanti e affrontare prove di coraggio. Un percorso iniziatico attraverso cui Nils scoprirà il valore del rispetto, dell’empatia, della responsabilità e del legame profondo con la natura e con la propria terra.

Narrata da Teresa Maria Federici, autrice dell’adattamento testuale) la storia è accompagnata dalle musiche originali di Damiano Drei eseguite dall’Ensemble La Corelli (violino: Anna Carrà, oboe: Ilaria De Maxim, marimba: Gianmaria Tombari).

La vicenda è animata in tempo reale dall’illustratrice Piki (Annalisa Quarneti), che la disegna sotto gli occhi del pubblico con il supporto di una tavoletta grafica: le scene prendono così vita in un fluire di immagini che danno forma e colore alle emozioni della narrazione. Prima dello spettacolo sarà possibile unirsi alla visita guidata gratuita ’Racconti in mosaico tra domus e palazzi’, in programma al Museo Classis alle 15.30 (partenza dalla biglietteria).

Info e prevendite: ingresso a 5 euro, biglietteria del teatro Alighieri 0544-249244 Biglietteria online, oppure Classis Ravenna: 0544-473717, dalle 10 alle 17.