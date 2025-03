Il viceministro Rixi in visita al porto: "Investimenti, i soldi li troveremo. Nuovo presidente, scelta condivisa"

"Il successore di Daniele Rossi alla presidenza dell’Autorità Portuale sarà una scelta condivisa, non c’è la volontà del governo di imporre la nomina. I tempi saranno abbastanza rapidi, ma bisogna tenere conto degli iter parlamentari". Così si è espresso Edoardo Rixi, viceministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, in visita ieri a Ravenna. Il suo tour nei porti è stato finalizzato a valutare la situazione di ciascuno, per arrivare a una decisione ponderata. Sono, infatti, 14 su 16 le Autorità alle prese con il rinnovo dei vertici. Rixi, accompagnato dal direttore generale del ministero Donato Liguori e dall’onorevole della Lega Jacopo Morrone, ha incontrato nella sede dell’Ente il governatore Michele de Pascale e il commissario straordinario dell’Authority Rossi. Sul declassamento della Dogana dalla terza alla prima fascia, così Rixi: "Le Dogane non rientrano nella mia delega, quello che è successo l’ho appreso dai giornali".

"Ritengo vada incrementata l’efficienza del sistema doganale italiano. Su questo mi confronterò, devo capire se la capacità di sdoganamento aumenterà oppure no e se c’è una visione sinergica rispetto agli investimenti fatti". A questo proposito arriva al momento giusto la dichiarazione del presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, che sottolinea come il sistema dei porti produca "un gettito Iva di 9 miliardi l’anno": la sola Dogana di Ravenna genera 2 miliardi l’anno complessivi. La preoccupazione continua ad animare il dibattito, anche martedì gli operatori si sono trovati alla Compagnia Portuale, avanzando due proposte: rinviare l’avvio della riforma delle Dogane, che dovrebbe partire proprio da Ravenna in via sperimentale dal primo maggio, e abbreviare da 3 a 1 anno la revisione dei parametri che hanno determinato il declassamento.

Rossi ha riassunto gli investimenti attuati e in corso nel porto, pari a 5 miliardi di cui 4 di iniziativa privata. La parte pubblica, che ha impegnato un miliardo di euro, necessita di ulteriori 115 milioni per completare gli interventi. "I soldi – ha detto Rixi – li abbiamo sempre trovati, se i lavori vengono fatti". Il viceministro è alle prese con l’altro tema scottante, quello della riforma portuale, prioritaria per il governo, e della necessità di un coordinamento generale affidato a una società pubblica o mista. "Il nostro sistema portuale nel suo complesso deve rispondere alle sfide attuali e future, vogliamo rafforzare il nostro ruolo nel Mediterraneo, aumentare la nostra capacità di attrarre traffici marittimi". De Pascale ha rilevato la necessità di uno sforzo ulteriore "soprattutto di Rfi e Anas sui collegamenti a terra". Rfi deve potenziare la Ravenna-Castel Bolognese "per aumentare la capacità complessiva di treni da e per il porto".

Maria Vittoria Venturelli