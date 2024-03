Il viceministro Valentino Valentini alla Pucci di Lugo: "Eccellenza del ‘made in Italy’"

Una riflessione sul ‘made in Italy’. È stato questo il cuore dell’incontro di ieri pomeriggio a Lugo fra il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, e Stefano Pucci, referente dell’omonimo gruppo di via Tomba. Un incontro organizzato dai dirigenti di Forza Italia, che ha visto il coinvolgimento anche dell’onorevole Rosaria Tassinari. "La nostra azienda esiste da oltre 90 anni – ha ricordato Pucci nel descrivere il gruppo che esporta il 30% della produzione fra Nord Europa e un Medio Oriente in fase di espansione –. Investiamo molto sulla ricerca per conquistare nuovi mercati come quello degli Stati Uniti nei quali siamo ancora assenti". La gamma dei prodotti delle linee marcate Berni, Condiriso, Pucci 1932 e Luois Freres, dall’alto dei suoi 200 anni di storia, sarà arricchita a breve da nuovi piatti pronti, come pasta e fagioli, minestrone, zuppe di cereali e insalata di riso. "Occorre puntare sulla qualità – ha sottolineato il viceministro Valentini –. Il ‘made in Italy’ è un brand fatto da altri marchi, come il vostro. È una sorta di industrializzazione dell’artigianalità".