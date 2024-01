Il vicesindaco: "L’ordinanza antivetro serve a prevenire"

Sugli episodi del 30 dicembre – rissa in piazza del Popolo (foto) e minacce a una famiglia – interviene il vicesindaco con delega alla sicurezza, Eugenio Fusignani, che chiede "una seria riflessione. E poco importa se Il fenomeno dei gruppi di giovani che occupano spazi cittadini, spesso creando disturbo e degrado, sia una modalità ampiamente diffusa in tutto il paese". Fusignani precisa che "il Comitato coordinato dal Prefetto sia da tempo molto presente anche su questi aspetti e le Forze dell’Ordine abbiano conseguentemente intensificato servizi di pattugliamento", inoltre "anche le ordinanze antivetro che vietano il consumo di bevande (non la vendita) al di fuori degli spazi consentiti, vanno proprio nella direzione di prevenire" questi fatti, "fornendo un valido strumento al sistema dell’Ordine e Sicurezza pubblica per poter intervenire efficacemente".