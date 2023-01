Il vicesindaco: "Vogliamo reintrodurre via 13 giugno 1859"

Reintrodurre via 13 giugno 1859 tra le strade del centro. È la volontà che il vicesindaco con delega agli Affari istituzionali Eugenio Fusignani ha espresso nei giorni scorsi, intervenendo alla presentazione del volume ’Garibaldi e il suo mito, nei 140 anni dalla morte’. Il nome via 13 giugno 1859 (il giorno in cui Ravenna si affrancò dal governo pontificio cacciando il cardinale Achille Ricci) per 150 anni ha indicato il tratto di strada tra piazza del Popolo e via Paolo Costa, attuale via Serafino Ferruzzi. "Si tratta di rendere onore alla memoria di Ravenna nella sua qualità di essere una delle capitali del Risorgimento italiano, grazie all’importante ruolo svolto in quel periodo storico così determinante per la nascita della nostra Repubblica" ha detto Fusignani, aggiungendo che una commissione competente sta già valutando in quale tratto di strada reintrodurre la toponomastica del 13 giugno 1859, "una data fondamentale che segna la fine del potere temporale della Chiesa a Ravenna".