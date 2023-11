Il villino di Grazia Deledda ora indicato dalla segnaletica

Anche la segnaletica ora indica villa Caravella, la dimora appartenuta al premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda, che dal 1920 al 1935 ha trascorso le sue estati a Cervia. Dopo la targa storica arriva la segnaletica stradale e a strappare definitivamente il villino dall’anonimato. A questo proposito questa domenica si terrà un trekking urbano promosso dall’associazione ‘Grazia Deledda, una Nobel a Cervia’ che inaugurerà i segnali turistici per raggiungere il villino, in via Cristoforo Colombo 65. La segnaletica è stata realizzata e installata dal Comune.

Collocati in tre snodi strategici della viabilità, i segnali sono in viale dei Mille e sul lungomare dedicato a Deledda e prenderanno per mano cittadini e turisti fino al luogo in cui la scrittrice ha composto alcuni dei più bei romanzi dell’ultima stagione narrativa, alcuni dei quali di chiara ambientazione cervese.