Il vino e l’incubo dazi. Per i piccoli produttori: "non è un problema". Ma i timori restano

Da ventitré anni ‘GiovinBacco. Sangiovese in festa’ a Ravenna celebra il vino più conosciuto della Romagna, in quello che è ormai un grande rito collettivo in cui c’è spazio non solo per degustazioni conviviali ed eventi vari, ma anche per riflessioni. La prima arriva dal viticoltore Giuseppe Turi della Tenuta Nero del Bufala a Sant’Agata sul Santerno. "Per noi piccoli produttori di qualità – afferma – le vendite sono stabili. Non esportiamo e quindi non siamo spaventati dai dazi". Oltre al Nero di Bufala 2024, la cantina presenta una bollicina romagnola di Trebbiano, come ce ne sono poche, della stessa annata. La vendemmia di quest’anno è andata bene: il calo di produzione del 30%, giudicato fisiologico per via della grandine, è stato compensato da una qualità più alta.

Anche la Cantina Tibé di Riolo Terme è una piccola realtà radicata nel territorio che vende per lo più in provincia e zone limitrofe. "I dazi si rifletteranno anche sul nostro mercato – dice il titolare Andrea Rivola – perché molte aziende abituate a esportare negli Usa, ora puntano a rafforzare le vendite nazionali. Il calo di consumo di vino è in parte legato ai sovraprezzi esagerati di ristoranti e punti vendita. Se a ciò si somma l’aumento dell’offerta, la vendita è sempre più difficile. A chi dice che i giovani amino meno il vino, rispondo che il nostro è un prodotto che si è sempre apprezzato di più dopo i 30 anni perché richiede una certa cultura anche enogastronomica".

Alla terza partecipazione a ‘Giovinbacco’, Rivola apprezza la formula delle tre giornate che offre alle cantine di interfacciarsi con diverse fasce di pubblico: dagli appassionati di vino che vogliono conoscere le varie tecniche di vinificazioni ai più giovani che si avvicinano per la prima volta. Da tanti anni aderisce alla manifestazione anche il gruppo cooperativo Terre Cevico fondato nel 1963 e con sede a Lugo, che conta circa 1.000 soci e 3.600 ettari di terreno in Romagna. Oltre che alla produzione dei vini dei soci, il gruppo si dedica anche allo sviluppo di progetti sul territorio.

"Le piazze – spiega Elena Piva, responsabile comunicazione ed eventi – sono il posto ideale in cui raccontare il nostro lavoro. Negli ultimi anni, la cultura media del vino si è mediamente alzata anche se la comunicazione non è sempre buona. Il valore positivo del vino, correlato a un consumo moderato e consapevole, è storicamente riconosciuto soprattutto nei Paesi del Mediterraneo dove da sempre è una piacevole abitudine che nulla ha a che vedere con la piaga dell’abuso che si riscontra nel Nord Europa e altrove". Terre Cevico, distribuisce vini in 90 Paesi al mondo, grazie a una rete commerciale sia in Italia che all’estero.

"Essere articolati nell’offerta è un vantaggio strategico – aggiunge Piva –, perché siamo capaci di differenziare i prodotti in base al territorio e anche di prevedere novità, come lattine e contenitori diversi per il vino, per conquistare nuove fette di mercato. In Italia i dati sono positivi, abbiamo un vasto e vario catalogo che comprende dai vini più popolari a quello di più alto costo. Sul tema dazi non è ancora chiaro cosa accadrà, c’è incertezza. Noi abbiamo aziende controllate con distributori negli Usa e finora i container sono arrivati senza ulteriori spese".

Roberta Bezzi