Il vino prodotto all’Agrario. Studenti enologi all’opera. Il risultato è ‘Maturando’

Il vino si fa a scuola. E che vino! Si chiama ‘Maturando’ ed è il trebbiano romagnolo prodotto dagli studenti dell’istituto agrario ‘Perdisa’ di Ravenna, seguiti dal prof enologo Alessandro Raffaelli con preziose collaborazioni tra cui quella con la cooperativa Terre Cevico e quella con gli allievi dell’indirizzo grafico del ‘Morigia’ che si sono occupati dell’etichetta. Tutto realizzato seguendo la normativa europea di riferimento perché ‘Maturando’, come spiega il prof Raffaelli, "è un prodotto professionale ben riuscito". E il dirigente dell’istituto, Gennaro Zinno, tra i primi assaggiatori del nettare, è orgoglioso e soddisfatto: "Da degustatore il vino mi è piaciuto molto". Provare per credere e chiunque può farlo, visto che le bottiglie sono in vendita all’istituto agrario in via dell’Agricoltura 5.

A ‘Maturando’, come dice il nome stesso, hanno lavorato i ragazzi delle quattro quinte dell’Agrario di Ravenna, A B C e D, i maturandi appunto, che hanno potuto usufruire di strumentazione e ambienti adatti. "Abbiamo potuto usufruire della cantina, inaugurata alla fine dello scorso anno, un laboratorio didattico di vinifcazione realizzato con i fondi Pnrr". Il tutto nell’ambito della nuova articolazione di studi di Viticoltura ed Enologia. "Dallo scorso anno scolastico siamo partiti con la terza – spiega il prof Raffaelli –. Quest’anno abbiamo deciso di produrre ‘Maturando’. Io sono responsabile del laboratorio di Enologia e ho seguito il progetto di questo vino bianco da uve di trebbiano romagnolo coltivate nei campi dell’azienda agraria della scuola. Come prima esperienza abbiamo portato in vinificazione una piccola quantità, cinque quintali di vino". Una tiratura limitata che ha richiesto un lavoro certosino durato mesi. "I ragazzi sono partiti nel settembre scorso dalla vendemmia – racconta il docente enologo che li ha seguiti passo passo in questa avventura –, poi le uve sono state portate alla cantina, abbiamo proseguito con la pressatura e via via con tutte le altre fasi, mettendo in pratica le competenze acquisite durante la didattica". Senza dimenticare l’etichetta in cui sono stati coinvolti i colleghi dell’indirizzo grafico che hanno dato un tocco di design elegante e moderno.

Il risultato è, come si legge nella nota di presentazione, un vino da tavola "di colore giallo paglierino tenue, con riflessi verdolini. All’olfatto troviamo delicate note floreali con sentori di fiori di giglio e mela verde. Al gusto risulta fresco, piacevolmente acido e con leggera nota sapida, buona bevibilità, corpo snello e sottile". Il tutto, naturalmente, rispettando tutte le disposizioni legislative.

"Dobbiamo ringraziare – aggiunge il prof Raffaelli – la fondamentale collaborazione della cooperativa Terre Cevico, storico partner del nostro istituto che ha fornito un concreto supporto economico e tecnico in questo progetto come in tante altre occasioni, in particolare con il presidente Donati Franco e gli enologi Pierluigi Zama e Biagio Martorelli e l’azienda ‘Raining Labels srl’, tipografia di Fornace Zarattini che ha offerto la stampa delle etichette". "Un ringraziamento particolare – conclude il docente – va anche all’enologo Stefano Gardi, eccelso vinificatore dell’azienda agricola ‘Tenuta Nasano’ di Riolo Terme, che per amicizia personale nonché sincero interesse per la formazione dei futuri periti agrari, ha supportato le attività con la sua esperienza e passione". Perché anche in questo caso l’unione fa la forza.

Milena Montefiori