Il vintage ritorna protagonista Sabato e domenica tuffo nel passato

Torna, con gli ormai abituali numeri da record – 2 km di banchi espositivi e circa 300 espositori – il Lugo Vintage Festival. Sabato 15 e domenica 16 aprile il centro della città si trasformerà in un grande vintage market all’aperto in cui troveranno spazio merci di ogni tipo, dall’abbigliamento ai vinili, dagli accessori al modernariato. Le 32 edizioni fino ad ora organizzate hanno convinto anche la redazione della rivista Vogue che ha inserito il Festival Vintage di Lugo fra i 5 appuntamenti imperdibili per gli amanti dell’usato sul suolo nazionale. Un successo suggellato anche dalla presenza sempre più importante di giovani, non solo fra i fruitori ma anche fra gli espositori. "Il fil rouge di questa edizione – spiega Ilaria Laghi di Vintage per un giorno – è la ricerca del curioso, dell’introvabile. A questo tema è dedicata anche la locandina realizzata dall’artista lughese, molto conosciuto sul mercato francese, Piero Ruggeri che ritrae una figura femminile intenta a pescare oggetti che non esistono e che si legano al concetto della wunderkammer, la camera delle meraviglie, protagonista dell’edizione di autunno. Una piccola anticipazione della mostra che si terrà alle Pescherie sarà visibile già nel weekend presso il negozio Lapilli di via Garibaldi 46 che offrirà un estratto della collezione di magia e stranezze del Mago Jabba". Un altro elemento protagonista del Festival è la sostenibilità celebrata dallo Swap Party dell’associazione Gli Ecocentrici che sabato, dalle 10 alle 17 permetterà di scambiare nel giardino della Rocca un numero massimo di 5 capi con altri in esposizione. Contemporaneamente al negozio di A.N.G.E.L.O si potrà partecipare ad un gioco a tempo che consentirà di riempire il più possibile una busta di articoli vintage al costo fisso di 15, 25 o 35 euro. Fra gli eventi in programma tornerà, dopo l’edizione pilota del 2019 interrotta per la pandemia, anche la Walk-in Tattoo, convention che vedrà convergere 20 tatuatori del territorio per una non stop di tatuaggi.

Sul fronte musicale, tanti saranno gli eventi. Dopo il rock di dj Sauro alla Birreria nel pomeriggio di sabato seguito dal Club night con Giacomo Toni live ed un dj set funky e disco Groove nei giardini pensili della Rocca, a spiccare sarà l’omaggio a Lucio Battisti organizzato dalle 15 di domenica alle Pescherie della Rocca in cui saranno esposti quadri tematici forniti dal cantautore Michele Fenati. Prima il talk con il musicista e compositore Claudio Maioli, il rappresentate di 12 Pollici Social Club, Matteo Garavini ed il giornalista Federico Savini, poi il dj set di Acid Baffo e Damiano con un’ora di ascolto dedicata a Battisti e, dalle 19,30 lo spettacolo di musica e parole ’Insolite incursioni italiane’ con Glauco e ’Il tenero Giacomo’. Il Festival si terrà sabato 15 dalle 10 alle 20 e domenica 16 dalle 10 alle 19 anche in caso di maltempo. Info: www.vintageperungiorno.com

Monia Savioli