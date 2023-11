Il violino di Laura Marzadori per la Filarmonica Toscanini

Stasera, alle 20.30, il teatro Goldoni di Bagnacavallo ospiterà un concerto della Filarmonica Arturo Toscanini diretta dal maestro Roberto Perata, con Laura

Marzadori (nella foto) al violino solista. Saranno eseguiti il ’Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 77’ di Johannes Brahms e la ’Sinfonia in si minore n. 6 op. 74 Patetica’ di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Laura Marzadori si è imposta giovanissima conquistando i massimi riconoscimenti in numerosi concorsi. Nel 2010 a New York esegue in anteprima mondiale il ’Concerto per violino e orchestra in la magg. P. 49’ di Respighi, che ha inciso per Naxos. Suona un violino Giuseppe Fiorini del 1925.

Roberto Perata ha svolto attività didattica come docente di armonia e analisi presso i Conservatori di Campobasso, Bolzano, Cagliari, Genova e Mantova, ed è attualmente titolare di cattedra presso il Conservatorio Verdi’ di Milano; è maestro collaboratore presso il Teatro alla Scala, dove è presente dal 1994.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Bagnacavallo. I biglietti, a partire da 11 euro, sono disponibili sul circuito Vivaticket.