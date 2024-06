Il volley vicino alla svolta. Contatti Mosaico e Olimpia

Serrate trattative in corso per definire l’attività del Mosaico per la prossima stagione. Nelle ’puntate precedenti’ quattro allenatori, con una lettera alle famiglie, avevano comunicato la chiusura del sodalizio, invitando le atlete ad entrare in un progetto della Libertas Forlì, evoluzione di quanto già sperimentato nella stagione passata.

La proprietà veneta del Mosaico aveva reagito immediatamente smentendo le voci di chiusura e preannunciando un’azione legale nei confronti degli allenatori dissidenti. La vicenda potrebbe avere un nuovo e sorprendente episodio. Sono, infatti, in corso incontri della proprietà Mosaico con la dirigenza dell’Olimpia Teodora per superare le accese rivalità di questi anni e offrire una soluzione di gioco ’cittadina’ alle decine di ragazze dei vari gruppi giovanili del Mosaico.

Massimo riserbo sui termini di un possibile accordo viene espresso dalle parti che dichiarano di muoversi entrambe nell’interesse delle atlete, delle loro famiglie e del volley cittadino. Si incontrerebbero la miglior qualità del vivaio Mosaico (abbonato alle finali nazionali giovanili, quest’anno raggiunte addirittura in tutte e tre le categorie) e la struttura tecnica dell’Olimpia Teodora, essendo quella del Mosaico praticamente azzerata dall’abbandono dei quattro allenatori. L’attesa ’fumata bianca’ potrebbe arrivare prima della fine del mese.

Ancora riserbo dell’Olimpia, invece, sul titolo di B1 acquistato da Ozzano, ormai risaputo, ma non ancora ufficializzato. La trattativa con il Mosaico induce il presidente Giuseppe Poggi a ritardare di qualche giorno la comunicazione ufficiale che potrebbe, a quel punto, comprendere le tre novità: l’acquisizione del diritto di B1, la creazione della rosa (a forte trazione ravennate) che disputerà il campionato e i termini dell’accordo eventualmente raggiunto con il Mosaico.

Marco Ortolani