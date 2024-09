Il volo come terapia di libertà e inclusione

Anche il volo può essere una valida terapia. E’ partendo da questo presupposto che sabato prossimo, 31 agosto, si svolgerà, dalle 10 alle 16, all’aeroporto Francesco Baracca di Lugo una intera giornata dedicata alla Fly Therapy. "L’obiettivo – spiega il Presidente dell’Aeroclub Oriano Callegati è quello di offrire l’esperienza del volo, quindi tutte le sensazioni di libertà, leggerezza oltre a panorami mozzafiato, a persone che, a causa delle loro condizioni, potrebbero non avere mai l’opportunità di provare qualcosa di simile. Oltre a questo, la Fly Therapy, ha lo scopo di promuovere l’inclusione sociale e di abbattere le barriere psicologiche e fisiche".

I 15 ragazzi che prenderanno parte all’evento sono stati scelti dai medici del Club dopo essersi rapportati agli istituti scolastici da loro frequentati ed ai loro pediatri. Gli ospiti saranno coinvolti, in apertura dell’evento, in sessioni preparatorie nelle quali, insieme alle loro famiglie, sarà illustrata l’attività, il funzionamento dell’aereo e le misure di sicurezza adottate. Poi partirà la fase operativa vera e propria. I ragazzi, unitamente ad un accompagnatore voleranno a bordo di velivoli gestiti da piloti esperti che hanno ricevuto una formazione specifica per lavorare con persone con disabilità. "I voli verranno adattati alle esigenze e alle capacità dei partecipanti – continua Callegati - garantendo che ogni esperienza sia sicura e piacevole. Dopo il volo, poi, verranno raccolti i feedback dei partecipanti per valutare l’impatto dell’esperienza e apportare eventuali miglioramenti. Il contatto preliminare eseguito dai nostri medici nella fase antecedente alla partecipazione risulta essere quindi fondamentale per raccogliere informazioni mediche sui partecipanti per conoscere eventuali condizioni fisiche e psichiche preesistenti che potrebbero influire sulla loro sicurezza durante l’attività". La giornata di Fly Therapy è organizzata dal Lions Club del Rubicone, da ASD A.Li Soccorso di Villafranca Forlì e dall’ Aero Club Baracca, con il patrocino del Comune di Lugo. Tutte le spese vive saranno sostenute dal Lions Club del Rubicone attraverso delle risorse raccolte appositamente. Nel caso in cui la manifestazione dovesse non tenersi a causa del maltempo, i fondi saranno destinati ai reparti di pediatria degli ospedali della zona. "Conosciamo bene, per esperienze personali, le difficoltà e le emozioni che accompagnano la vita di una famiglia con un figlio disabile – sottolinea Callegati. "Questi ragazzi spesso vivono isolati, lontani dalle gioie e dalle esperienze che i loro coetanei danno per scontate. Hanno pochi amici, a volte solo i genitori e i fratelli, e raramente si sentono al centro dell’attenzione, accolti e valorizzati per ciò che sono. L’evento FLY therapy è un’esperienza pensata esclusivamente per loro, dove possono sentirsi gli unici protagonisti. Per di più questo evento offre ai genitori un prezioso sollievo e l’opportunità di sentirsi meno soli, compresi e supportati".

Monia Savioli