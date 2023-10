Il volontariato e le sue forme

La cerimonia di pochi giorni fa in municipio ha voluto riconoscere il lavoro di volontariato delle associazioni e dei tanti cittadini impegnati per gli altri. Si è voluto premiare il volontariato in tutte le sue forme e le sue manifestazioni, una realtà particolarmente importante e incisiva sul nostro territorio. È evidente che l’alluvione è stata un banco di prova importante e riconoscere il merito a chi era presente l’altra mattina, significa riconoscerlo a tutti i volontari, quelli che fanno parte delle associazioni, ma anche coloro che lo hanno fatto in maniera estemporanea e, come lei scrive, al termine dell’emergenza hanno preferito tornare alla vita di sempre senza clamore. Nei confronti dei quali, peraltro, i riconoscimenti, anche dal punto di vista mediatico, non sono stati pochi. Ognuno sceglie di dedicare il proprio tempo agli altri, alla comunità, nei modi che ritiene più opportuni, questo non diminuisce o aumenta i meriti. L’ipocrisia, l’apparenza, come la chiama lei, è altra cosa. Si manifesta quando, sull’onda emotiva, si trasformano le persone in eroi, per poi dimenticarle a distanza di settimane o mesi. Mi viene in mente tutta la retorica attorno al personale sanitario durante la pandemia. Oggi cosa rimane di quelle celebrazioni? Poco o niente, anzi, medici e infermieri sono tornati a essere il bersaglio preferito di tutti gli insoddisfatti del sistema sanitario nazionale.