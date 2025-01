Il volto femminile dell’antica Grecia

Si torna a parlare di libri alla Casa delle donne di Ravenna, in via Maggiore 120, con l’appuntamento di oggi pomeriggio alle 17.30 (ingresso libero). In particolare si tratterà di storia storia greca e delle figure femminili che l’hanno segnata. Ospite, il professor Matteo Zaccarini che, in dialogo con Luana Vacchi, incuriosirà il pubblico sul tema con il suo ’Erodoto e le donne - La presenza femminile nelle storie’. Zaccarini è professore associato di Storia Greca all’università di Bologna. Si occupa di storia istituzionale e politica del periodo classico, democrazia ateniese, emozioni nella storiografia greca, ricezione dell’antichità.