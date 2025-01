Il volume con opere di Matteo Cavezzali

È uscito il volume ’Teatro’ (Cue Press) che raccoglie i testi della produzione teatrale di Matteo Cavezzali dal 2009 a oggi.

L’autore ha pubblicato opere che trattano temi diversi tra loro, dalla politica all’attualità, dalla cultura culinaria al lockdown. Tra i testi, infatti, ci sono ’Acqua scura’ sull’alluvione in Romagna, trasmesso anche da Rai Radio3, ’Il mediano che sfidò il Duce’ sulla storia di Bruno Neri, calciatore romagnolo della nazionale durante il fascismo e allo stesso tempo partigiano, ’Dettagli – Tre ritratti di piccole vite’ testo commissionato dai teatri del Trentino per una speciale esecuzione a teatro chiuso durante il lockdown del 2020, ’Nonessere’ reinterpretazione dell’Amleto di Shakespeare in chiave comico-esistenzialista e ’Mangiare tutto’ sull’ossessione degli italiani per la cucina.